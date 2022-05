Luga 2022 Die neun Meter grosse Kapellbrücke steht: «Zeitplan ist perfekt aufgegangen» Am Sonntag ging die diesjährige Luga zu Ende und fertig wurde auch die neun Meter grosse Kapellbrücke aus rund 8000 Stokys-Metallteilchen. Nun sucht die handgemachte Kapellbrücke ein neues Zuhause. David Migliazza 03.05.2022, 00.20 Uhr

Zeitraffervideo vom Stokys-Aufbau an der Luga 2022. Video: PilatusToday / David Migliazza

Das letzte Teilchen wurde am Sonntagmittag an die neun Meter grosse Kapellbrücke auf der Zentralschweizer Frühlingsmesse in Luzern geschraubt. «Unser Zeitplan ist perfekt aufgegangen und die fertige Kapellbrücke konnte noch bis am Abend von Besucherinnen und Besucher an der Luga bestaunt werden», so Beat Schaufelberger, der Geschäftsführer von Stokys, gegenüber PilatusToday.