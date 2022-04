Luga 2022 Dieser angehende Grosswanger Schreiner will andere für seinen Beruf begeistern Lukas Trüssel wirbt an der Luga für den Schreinerberuf. Denn dieser habe Zukunft, sei vielseitig und kreativ. Letzteres beweist der 19-jährige Lernende gleich selber – mit einem Sideboard. Roman Hodel Jetzt kommentieren 29.04.2022, 14.02 Uhr

Ein an den Ecken elegant gerundetes Sideboard aus Holz steht vor der Werkstatt der Schreinerei Bühlmann AG in Nottwil. Auffälligstes Merkmal ist vorne ein aus kleinen Holzelementen zusammengesetztes, von innen beleuchtetes Gitter-Ornament im japanischen Stil.

Ein japanisches Gitter-Ornament ziert das Möbel. Bild: Patrick Hürlimann (Nottwil, 19. April 2022)

Vorsichtig heben der Lernende Lukas Trüssel und Betriebsmitinhaber Peter Bühlmann das Objekt auf eine Matte. Funktioniert das Licht? Schliessen die Türen? Alles gut soweit. Für das Foto mit der Zeitung muss jedes Detail sitzen.

Trüssel hat das Möbel selber entworfen und gefertigt. Es ist sein Beitrag für den diesjährigen Lehrlingswettbewerb «Art in Wood» des Verbands Luzerner Schreiner unter dem Motto «My one & only». Rund 40 Arbeiten sind eingegangen. Und zwar von Lernenden, die im kommenden Sommer nach vier Jahren ihre Lehre zum Schreiner oder zur Schreinerin EFZ abschliessen werden. Am Freitag wurden die Arbeiten prämiert und Trüssel holte damit den ersten Rang.

Schreinerlehrling Lukas Trüssel mit seinem selbst designten und gefertigten Sideboard für den Wettbewerb «Art in Wood». Bild: Patrick Hürlimann (Nottwil, 19. April 2022)

Der Grosswanger hatte schon im ersten Lehrjahr klare Vorstellungen von seinem Objekt: Ein Ornament der japanischen Kumiko-Kunst? Ein Muss! Hierfür folgte er Youtubern, die Kumiko anwenden, kaufte sich Fachbücher und holte sich Inspiration in Möbelkatalogen. Als Material wählte er für die Abdeckungen, Schubladen und Füsse Schweizer Nussbaum, für die Rundungen MDF-Platten. Trüssel sagt: «Ich wollte etwas, was ich bei ‹Art in Wood› noch nie gesehen habe.»

Rund 300 Arbeitsstunden hat er investiert

Schreiner-Lehrling und Preisträger Lukas Trüssel. Bild: Patrick Hürlimann

Daran gearbeitet hat Trüssel in fast jeder freien Minute. Wenn seine Kollegen am Freitagabend das Weekend einläuteten, werkte Trüssel an seinem Sideboard. Auch viele Samstage und die Weihnachtsferien gingen dafür drauf. Rund 300 Arbeitsstunden insgesamt.

So viel Leidenschaft kommt nicht von ungefähr. Nach drei Jahren Kanti hatte Trüssel genug vom reinen Schulunterricht, lieber wollte er eine Berufslehre starten und da kam für ihn nur etwas in Frage: Schreiner. Der 19-Jährige sagt dazu:

«Ich mag Holz als Werkstoff, es ist warm und heimelig.»

Zudem sei die Aufgabe vielfältig. Mal arbeite er an der Maschine, mal von Hand. Dann wieder glase er nach einem Hagelunwetter Fenster ein oder produziere und montiere Innenausbauten. Sein Lehrbetrieb ist auf individuellen Küchenbau und anspruchsvolle Schreinerarbeiten spezialisiert.

Lukas Trüssel mit dem Prototypen des Sideboards, mit dem er den Luga-Wettbewerb «Art in wood» gewonnen hat. Bild: Patrick Hürlimann (Nottwil, 19. April 2022)

Fragt man ihn, was er an seinem Beruf nicht so toll findet, muss Trüssel lange überlegen und sagt: «Da kommt mir nichts in den Sinn, ausser dass Interessierte daran denken müssen, dass es eine körperliche Arbeit ist und man abends schon mal müde ist.» Wer ihm zuhört, zweifelt jedenfalls nicht daran, dass er ein guter Botschafter für die Schreinerlehre ist. Denn zusammen mit anderen Lernenden soll er jungen Leuten an der Luga seinen Beruf schmackhaft machen. Der Verband Luzerner Schreiner ist mit der Sonderausstellung «Zum Glück Schreiner» in der Halle 1 präsent.

Rund 95 Prozent der Lehrstellen werden jedes Jahr besetzt

Analog zu anderen handwerklichen Berufen kämpfen auch die Schreinereien um jeden Lernenden. Von den rund 120 Lehrstellen pro Jahr im Kanton Luzern konnten laut Pius Duss, verantwortlich für Information & Marketing beim Verband Luzerner Schreiner, in letzter Zeit zwar stets rund 95 Prozent besetzt werden:

«Doch leider entscheiden sich immer mehr junge Leute gegen eine Berufslehre und wollen lieber studieren. Die Vorteile einer Berufsmatura scheinen ihnen zu wenig bekannt zu sein.»

Deshalb sei der Auftritt an der Luga wichtig.

«So können wir einem breiten Publikum zeigen, wie abwechslungsreich der Schreineralltag ist.»

Zumal es nach der Lehre viele Möglichkeiten gibt, sich weiterzubilden – sei es in Richtung Planung, Werkstattleiter, Maschinist, Montage oder Ausbildung.

Vor allem aber hat der Schreinerberuf Zukunft, wie Lukas Trüssel sagt: «Holz wächst immer nach und das Material ist so eigen in Bezug auf Maserung oder Spannung, dass man niemals alles automatisieren kann.» Er wird nach der Ausbildung in seinem Lehrbetrieb in Nottwil weiterarbeiten können. Doch zuerst ruft das Vaterland: Im Sommer rückt Trüssel in die RS ein. Seine Vorfreude auf die Kanoniere in Emmen ist gross, auch wenn er noch lieber woanders hin wäre: «Zu den Pontonieren, denn beim Brückenbau spielt Holz ebenfalls eine wichtige Rolle.» Apropos Zukunft. Was geschieht mit seinem Sideboard nach der Luga? Er sagt mit einem Schmunzeln:

«Ich nehme es zu mir nach Hause – es ist unverkäuflich.»

