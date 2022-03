Luga 2022 Endlich wieder Luga – das sollten Sie vor Ihrem Besuch über die Zentralschweizer Frühlingsmesse wissen Was ist in diesem Jahr anders als in den Vorjahren? Was bleibt gleich? Aktuelle Informationen und Wissenswertes zur Ausgabe 2022. Beatrice Vogel, René Meier 29.03.2022, 13.00 Uhr

Nach zwei Jahren Coronapause kann die Zentralschweizer Frühlingsmesse wieder durchgeführt werden und zwar vom 22. April bis 1. Mai. Wie immer findet die Luga in der Messe Luzern und auf der Allmend Luzern statt.

Die S-Bahnen 4 und 5 ab Bahnhof Luzern sowie von Ob-/Nidwalden her kommend halten an der Haltestelle Allmend/Messe mitten im Luga-Gelände, ebenso die Buslinie 20. Es gibt ein Kombiticket der SBB mit 10 Prozent Rabatt auf den Luga-Eintritt. Die Anreise mit dem ÖV wird empfohlen.

Wer mit dem Auto kommt, kann nahe der A2-Ausfahrt Luzern-Horw parkieren und mit dem Gratis-Shuttlebus zum Luga-Gelände fahren.

Die Luga ist täglich von 10 bis 18.30 Uhr geöffnet, am letzten Sonntag, dem 1. Mai, bis 18 Uhr.

Jeden Abend ausser sonntags hat eines der Restaurants länger geöffnet.

Der Lunapark hat folgende Öffnungszeiten:

22. bis 24. April: 11–24 Uhr

25. bis 28. April: 11–22 Uhr

29. April bis 1. Mai: 11–24 Uhr

Erwachsene: 15 Franken

Jugendliche bis 16 Jahre: 10 Franken

Kinder unter 6 Jahren: kostenlos

Ein Familienticket kostet 40 Franken (1–2 Erwachsene + Kinder/Jugendliche).

Ab 16 Uhr gibt es ein Feierabend-Ticket für 10 Franken.

Ermässigungen gibt es für Lernende und Studierende, Rentnerinnen und Rentner, Menschen mit Beeinträchtigung sowie Inhaberinnen und Inhaber eines SBB-GAs. Sie alle zahlen 10 Franken (das Feierabend-Ticket erhalten sie für 5 Franken).

Die Tickets kann man entweder an der Tageskasse oder online unter www.luga.ch/ticketing lösen und zu hause ausdrucken.

Mit der Luga-Club-Mitgliedschaft erhält man einen Rabatt von 5 Franken auf den Eintritt. Der Rabatt ist aber nur online einlösbar.

Ausserdem erhält man übers Jahr einen personalisierten Newsletter mit Spezialangeboten sowie Beiträgen zu Ausstellern, denen man folgen möchte.

Seit einem Jahr gibt es die Plattform Luga Digital, die nun Luga-Club heisst. Die Onlineplattform ist ein digitaler Marktplatz und Treffpunkt, Verbraucher und Angebot sollen darüber vernetzt werden. Darauf können Zentralschweizer Unternehmen ihre Produkte, Neuigkeiten und Hintergrundgeschichten teilen. Dies in Form von Text, Bild und Video.

Besucherinnen und Besucher an der Luga, im Hintergrund der Lunapark. Bild: Manuela Jans-Koch

Hunde sind auf dem ganzen Luga-Gelände nicht zugelassen.

Für Kinder zwischen 3 und 10 Jahren gibt es eine Betreuung durch die Kinderkrippe Small Foot auf der Galerie der Hallen 1 und 2. Es gibt ein Unterhaltungsprogramm (Märchenstunden, Bastel- und Bewegungsprogramme).

Nein – oder zumindest nicht solche, die über die Empfehlungen des Bundes hinaus gehen (Änderungen vorbehalten).

Jagd (Halle 2 / A 214): Wie treffsicher sind Sie? Hat Hochwild etwas mit Höhenmetern zu tun? Ist Jagen heute noch zeitgemäss und verantwortbar? Die Antworten erfahren und erleben Sie gleich selbst an der Sonderschau «Treffpunkt Jagd». Sie werden staunen, wie vielseitig und wichtig die Aufgaben der Jägerinnen und Jäger sind.

Säulirennen : Das beliebte Säulirennen ist ein fester Bestandteil der Arena. Die Säuli aus dem Entlebuch laufen täglich um 15.30, 15.40, 16.30 und 16.40 Uhr um die Wette. Der Wetteinsatz beträgt 5 Franken.

: Das beliebte Säulirennen ist ein fester Bestandteil der Arena. Die Säuli aus dem Entlebuch laufen täglich um 15.30, 15.40, 16.30 und 16.40 Uhr um die Wette. Der Wetteinsatz beträgt 5 Franken. Eventbühne : Ob Artistik, Musik und Comedy: Auf der Eventbühne ist während der zehn Luga-Tage ein abwechslungsreiches Programm zu sehen.

: Ob Artistik, Musik und Comedy: Auf der Eventbühne ist während der zehn Luga-Tage ein abwechslungsreiches Programm zu sehen. Spiel und Spass: Ob von den Spielen der Ludotheken, vom Märchenerzähler Märlin, vom «Knutwiler-Land» oder auf der Kegelbahn: Gross und Klein kommen auf der Allmend auf die Kosten.

Ob von den Spielen der Ludotheken, vom Märchenerzähler Märlin, vom «Knutwiler-Land» oder auf der Kegelbahn: Gross und Klein kommen auf der Allmend auf die Kosten. Kochshow: Luzerner Bäuerinnen zeigen, wie man aus regionalen Produkten leckere Gerichte kocht. Besucherinnen und Besucher können auch degustieren. Die Kochshow ist am Freitag, 22. April, und am Sonntag, 1. Mai, in der Halle 4 am Stand 413.

Luzerner Bäuerinnen zeigen, wie man aus regionalen Produkten leckere Gerichte kocht. Besucherinnen und Besucher können auch degustieren. Die Kochshow ist am Freitag, 22. April, und am Sonntag, 1. Mai, in der Halle 4 am Stand 413. Streichelhof: Ferkel, Hühner, Esel, Kälber, Ponys, Ziegen und Lämmer warten darauf, gestreichelt zu werden. Achtung: Von 12.30 bis 13.30 Uhr machen die Tiere Mittagspause. Besonderer Jööö-Moment: Das Lämmlischöppeln ist täglich um 15 Uhr.

Dazu gibt es noch keine Informationen - ein Update folgt.

Ja. Neben Spielbuden gibt es auch wieder schnelle Fahrgeschäfte. Erstmals dabei ist der «Freak»: Er beschleunigt bis 130 km/h und spickt den Fahrgast 42 Meter in die Höhe.

Ebenfalls erstmals an der Luga ist das «Crazy Hotel»: Auf fünf Etagen bietet das Hotel einen Hindernis-Parcours mit 47 Stationen.

2019 fand die Luga zum 40. Mal statt und feierte damals ihr Jubiläum. Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause ist heuer eigentlich die 41. Luga. Die Organisatoren sprechen allerdings von der 43. Zentralschweizer Frühlingsmesse – wahrscheinlich damit man mit den Jahreszahlen nicht durcheinanderkommt.

Im Jubiläumsartikel von 2019 erfahren Sie viel Wissenswertes über die Geschichte der Luga:

Ja, die «Luzerner Zeitung» ist in der Halle 4 an Stand 410 präsent. Profitieren Sie von unserem Luga-Angebot.

Zudem besteht die Möglichkeit, sich mit unserer Chefredaktion auszutauschen: Chefredaktor Jérôme Martinu ist am 23. April von 12 bis 14 Uhr vor Ort, Christian Peter Meier, stv. Chefredaktor und Leiter Regionale Ressorts, am 29. April von 12 bis 14 Uhr.