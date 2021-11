Luks Sursee Neuer Leiter der Notfallstation und Co-Chefarzt Innere Medizin Hans Matter übernimmt den Posten per 1. November. Er bringt viel A 03.11.2021, 12.14 Uhr

Hans Matter, der neue Leiter interdisziplinäre Notfallstation und Co-Chefarzt Innere Medizin am LUKS Sursee. Bild: PD

Die Geschäftsleitung des Luzerner Kantonsspitals (Luks) hat Hans Matter per 1. November zum Leiter der interdisziplinären Notfallstation und als Co-Chefarzt Innere Medizin am Luks Sursee gewählt, wie das Spital mitteilt. Hans Matter studierte und doktorierte an der Universität Zürich in Humanmedizin.