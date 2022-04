Waldwirtschaftsverband des Kantons Luzern feiert in Luthern

Luthern Jubiläum von Wald Luzern 14.04.2022, 19.03 Uhr

Der Waldwirtschaftsverband des Kantons Luzern, kurz Wald Luzern, wird dieses Jahr 100 Jahre alt. Das Jubiläum hat der Verband am Samstag im Rahmen seiner Mitgliederversammlung in Luthern gefeiert. Unter den Gästen befanden sich auch Kantonsratspräsident Rolf Bossart und Regierungsrat Fabian Peter, heisst es in einer Mitteilung. Den Tagungsort Luthern habe man nicht zufällig gewählt.