Luthern: Zweiter Wahlgang ist nötig Stefan Alt (SVP) und Lukas Lustenberger (CVP) verpassen das absolute Mehr um 20 respektive 15 Stimmen – und damit die Wahl in den Gemeinderat. Es kommt zu einem zweiten Wahlgang. Aktualisiert

Die drei bisherigen CVP-Gemeinderäte Hans Peter, Alois Huber und Elisabeth Peter-Blum schaffen die Wiederwahl in Luthern. Auch der neu angetretene Martin Bucher (FDP) schafft den Sprung in den Gemeinderat. Dagegen verpasst CVP-Kandidat Lukas Lustenberger die Wiederwahl. Der neu kandidierende SVP-Kandidat Stefan Alt bleibt ebenfalls aussen vor. Somit kommt es in Luthern zu einem zweiten Wahlgang.