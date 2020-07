Luthern zeigt es vor: So kommen ländliche Gemeinden zu schnellem Internet Bis in zwei Jahren wird in Luthern jeder Haushalt mit Glasfaser-Internet erschlossen. Das ist auch nötig, wie Gemeinderat Heini Walthert aus eigener Erfahrung weiss. Alexander von Däniken 15.07.2020, 05.00 Uhr

So abgelegen das Dorf und manche Bauernhöfe in Luthern sind – jetzt werden in jeden Haushalt Glasfaserleitungen gelegt. Bild: Manuela Jans-Koch

Ein Glasfaseranschluss bis 2025 in jedem Haushalt. Dieses Ziel verfolgt der regionale Entwicklungsträger Luzern Region West für seine 28 Mitgliedgemeinden aus den Regionen Willisau-Wiggertal, Entlebuch und Teilen des Rottals. Das Ziel ist ehrgeizig, aber notwendig, so der Geschäftsführer von Luzern Region West, Guido Roos. Denn seit diesem Jahr zählt eine Übertragungsgeschwindigkeit von 10 Megabit pro Sekunde zur Grundversorgung. Das werde in vielen Teilen des Verbandsgebiets nicht erreicht. 2018 lag die durchschnittliche Internetverbindungsgeschwindigkeit in der Schweiz bei etwa 30 Megabit pro Sekunde.

Vorreiterin im Verbandsgebiet von Luzern Region West ist die Gemeinde Luthern. Hier hat das Stimmvolk am 17. Mai mit 328 zu 104 Stimmen Ja zu einem Sonderkredit für das Projekt «Glasfaser für alle» gesagt. Auch das dazugehörende Reglement wurde mit 324 zu 106 Stimmen befürwortet.

«Die Solidarität hat mich beeindruckt»

Laut dem zuständigen Gemeinderat Heini Walthert (FDP) war die Abstimmung nicht nur deshalb historisch, weil es wegen Corona die erste Sachabstimmung an der kommunalen Urne war: «Für unser Generationenprojekt ist es sehr wichtig, dass über drei Viertel der Stimmenden dem Projekt zugestimmt haben. Die Solidarität hat mich beeindruckt.» Der Sonderkredit von 3,6 Millionen Franken enthält die Erschliessungskosten; das Reglement schreibt vor, dass die Einwohner Gebühren zahlen müssen.

Dabei ist mit einmaligen Erschliessungskosten von 2400 Franken und monatlichen Nutzungsgebühren von 25 Franken zu rechnen. Ein Internetabo gibt es für 30 Franken pro Monat. «Sobald eine Internetleistung bezogen wird, ist der Anschluss kostenpflichtig. Nur durch die Solidarität aller Bewohner von Luthern ist dieses Generationenprojekt möglich, denn alle Benutzer bezahlen gleich viel, ob im Dorf oder auf dem Berg», sagt Walthert.

Für bestimmte Anwendungen braucht es 10 Megabit pro Sekunde

Die Solidarität ist das eine. Die Notwendigkeit das andere. Walthert kennt das Problem als Landwirt: «Die Leistung meiner Kupferleitung beträgt maximal 6 bis 7 Megabit pro Sekunde. Dies reicht, um die wichtigsten Arbeiten am PC zu erledigen, braucht aber zuweilen Geduld.» Zum Vergleich: Die wichtigsten Aufgaben wie das Aktualisieren der Tierverkehrsdatenbank oder die Erfassung der landwirtschaftlichen Daten würden mindestens eine Bandbreite von etwa 10 Megabit pro Sekunde benötigen. Parallel eine zweite Anwendung laufen zu lassen, sei ausgeschlossen. Walthert:

«Dabei bin ich aber noch privilegiert. Andere Landwirte und Private kommen auf 1 bis 3 Megabit pro Sekunde.»

Dann liege schon mal eine «Kaffeepause» drin oder die Arbeiten müssten nachts erledigt werden, wenn die Leitungen nicht stark belastet sind. Der Grund, warum Walthert beim Projekt, das mit der Swisscom realisiert wird, von einem Mehrgenerationen-Projekt spricht, ist, dass neben Landwirten, Unternehmen und Arbeitnehmern auch Schüler, Lehrlinge und Studenten vom Glasfaser-Internet profitieren werden. Die aktuelle Coronazeit mit Home-Office und Fernunterricht zeige den Bedarf klar. Das alles stärke die Gemeinde Luthern in sich, aber auch gegenüber städtischen Gebieten.

Andere Gemeinden sollen von Luthern profitieren

Mit den Bauarbeiten wird demnächst gestartet; rund zwei Jahre sind veranschlagt. Die Gemeinde ist von Anfang an von Luzern Region West unterstützt worden. Und Luthern trägt laut Walthert dazu bei, dass auch die übrigen Verbandsgemeinden von der Erfahrung profitieren können. «Viele von ihnen stehen vor den gleichen Herausforderungen wie Luthern», sagt Heini Walthert. Er ist überzeugt, dass die Gemeinden die Zukunft selber in die Hand nehmen müssen:

«Denn im ländlichen Raum wird sich kaum ein Anbieter ernsthaft bemühen, einen Breitbandanschluss für alle anzubieten.»

Immerhin gibt es in der Zentralschweiz Gegenden mit starken lokalen Internetdienstleistern. So zum Beispiel die Tele Alpin AG in Engelberg. Die unabhängige Firma hat flächendeckend Internetbandbreiten von 1 Gigabit im Angebot. «Wir versorgen über 2000 Haushalte, KMU, Hotels und Grossbetriebe mit bedarfsgerechten Bandbreiten bis 10 Gigabit pro Sekunde», sagt Geschäftsleitungsmitglied Philipp von Holzen. Auf Alpen oder bei abgelegenen Bauernhöfen komme bei Bedarf die Richtfunktechnologie zum Einsatz. Dafür braucht es keine Leitungen und Kabel, sondern nur ein Empfangsgerät am Gebäude und freie Sicht auf die Antenne. So sind immerhin 50 Megabit pro Sekunde möglich.