Luxusuhren aus Hergiswil am Napf? Sogar Uhrmacher arbeiten im Homeoffice Die Luzerner Uhrenhersteller produzieren auch während des Lockdowns. Einige tun dies allerdings in ungewohnter Umgebung. Robert Knobel 07.05.2020, 05.00 Uhr

Michi Setz ist Uhrmacher bei Chronoswiss in Luzern. Zurzeit stellt er seine Uhrwerke zuhause in seiner Wohnung in Hergiswil am Napf her. Lz / Boris Bürgisser / LZ / Boris Bürgisser

Was viele nicht wissen: In Luzern werden Uhren und Schmuck nicht nur verkauft, sondern auch hergestellt. Im Gegensatz zu den Verkaufsgeschäften lief die Produktion auch während des Lockdown weiter. «Unsere Goldschmiede, Juwelenfasser und Polisseure fertigen weiterhin, allerdings in geringerem Umfang», sagt Patrick Pfannkuche von Gübelin. Auch die Designer würden weiter neue Kreationen entwerfen.