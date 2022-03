Luzerns «Beinahe-Reformation»: Wie 1522 zum Schicksalsjahr wurde

Luzern 500 Jahre «Nicht-Reformation» in Luzern: Wie 1522 zum Schicksalsjahr wurde 1522 war der Reformationstraum in Luzern ausgeträumt. Dabei hatte es kurz zuvor noch ganz gut ausgesehen für den neuen Glauben. Welche Rolle spielte der Zürcher Reformator, der im März 1522 auf dem Musegghügel predigte? Robert Knobel Jetzt kommentieren 19.03.2022, 05.00 Uhr

1522 kehrte Martin Luther aus seiner Verbannung auf der Wartburg zurück und bereitete den Weg zur Reformation in Deutschland. Auch in Luzern war 1522 ein Schlüsseljahr – es war das Jahr, in dem der Wind definitiv zu Gunsten des alten Glaubens drehte. Noch vor Jahresende verliess der Grossteil der reformatorisch gesinnten Personen die Stadt, darunter auch der bekannteste Luzerner Reformator Oswald Geisshüsler, genannt Myconius. Für die nächsten fast 300 Jahre war das Thema vom Tisch, jegliches Aufflackern protestantischer Bewegungen wurde mit eiserner Hand unterdrückt.

Die Museggkapelle oberhalb des Schirmertors: Hier findet bis heute jedes Jahr im Frühling der Musegger Umgang statt. 1522 war der Ort Schauplatz einer denkwürdigen Predigt. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 8. Februar 2022)

Luzern war ein fruchtbarer Boden für Zwinglis Ideen

Dass es so schnell gehen würde, überraschte 1522 selbst die Zeitgenossen. So schrieb Myconius noch im Frühling jenes Jahres euphorisch an Huldrych Zwingli, der Durchbruch der neuen Lehre in Luzern stehe kurz bevor. Dazu muss man wissen: Luzern war bis dahin ein durchaus fruchtbarer Boden für die Ideen Luthers und Zwinglis.

In den Klöstern St.Urban und Rathausen sowie in vielen Pfarrhäusern wurden reformatorische Schriften aufmerksam studiert, und auch im politisch-kirchlichen Machtzentrum in der Stadt Luzern war die Stimmung reformfreudig. Der Historiker Hans Jurt hat dies in einer Seminararbeit an der Uni Luzern im Detail untersucht: Mehrere führende Politiker waren reformatorisch gesinnt, allen voran der Patrizier Johann Jakob zur Gilgen, der Zwingli bewunderte und mit dem Zürcher Reformator in brieflichem Austausch stand. Jurt sagt:

«Es gab im Luzerner Rat wohl eine leichte Mehrheit, die den neuen Ideen positiv gegenüber stand.»

Das schlug sich in der Personalpolitik nieder: So ernannte die Luzerner Regierung den Zwinglianer Sebastian Hofmeister aus Schaffhausen zum neuen Lesemeister im Barfüsserkloster Luzern. Und bereits 1519 war der Luzerner Oswald Myconius als Lateinlehrer an der Stiftsschule angestellt worden – um seine evangelische Gesinnung machte dieser schon damals kein Geheimnis.

Gedenktafel für Myconius bei der Matthäuskirche in Luzern. Bild: PD

In der gleichen Zeit unterzeichnete der Luzerner Priester Jodokus Kilchmeier eine Bittschrift an den Bischof von Konstanz, in der die Abschaffung des Zölibats gefordert wurde.

Der erste reformierte Gottesdienst fand 1798 in der Jesuitenkirche statt Ab dem 17. Jahrhundert entwickelte sich Luzern zum Hort des Katholizismus, in dem jegliche Ausübung eines anderen Glaubens streng verfolgt wurde. Die Angst der Regierung vor einer Verbreitung reformierter Ideen war so gross, dass sie der Bevölkerung 1747 verbot, die Bibel zu lesen. Noch im selben Jahr wurde der Werthensteiner Bauer Jakob Schmidlin zum Tode verurteilt, weil er zu Hause Bibelkreise organisiert hatte. 80 weitere Personen aus Schmidlins Umfeld wurden wegen Ketzerei ins Gefängnis gesteckt oder aus Luzern verbannt. 50 Jahre später sah die Welt bereits ganz anders aus: Luzern wurde zur Hauptstadt der Helvetischen Republik – und die reformierten Beamten und Politiker der helvetischen Regierung wollten natürlich auch Gottesdienste feiern. In der Jesuitenkirche, die dem Staat gehörte, fand 1798 der erste offizielle reformierte Gottesdienst in Luzerns Geschichte statt. 1827 wurde die reformierte Gemeinde gegründet 1826 bewilligte die Regierung die Gründung einer reformierten Kirchgemeinde, die 1827 vollzogen wurde. Die Gottesdienste wurden in einer Kapelle an der Rössligasse in der Luzerner Altstadt gefeiert. Die Kapelle gibt es heute noch – bis vor kurzem wurde sie von der Kunsthochschule genutzt. Erst 1861 konnte mit der Matthäuskirche an der Hertensteinstrasse der Traum einer richtigen Kirche verwirklicht werden. (rk)

Tausende strömten jeden Frühling auf den Musegghügel

Da überrascht es kaum, dass auch zu einem der wichtigsten Feste im Luzerner Kirchenjahr evangelische Prediger eingeladen wurden. Die Rede ist vom Musegger Umgang, einer riesigen Prozession, die jeweils von der Hofkirche zum Musegghügel führte. Der Musegger Umgang war ein Grossevent: Bis zu 5000 auswärtige Pilger und Pilgerinnen strömten jeweils im Frühling nach Luzern – das entsprach in etwa der gesamten Bevölkerungszahl der Stadt. Die Städter selber waren ebenfalls in Massen anzutreffen, jeder Haushalt musste mindestens eine Vertretung schicken. Natürlich durfte auch alles, was in Politik und Kirche Rang und Namen hatte, nicht fehlen. Wer den Musegger Umgang besuchte, kam zudem gemäss offizieller Lehre in den Genuss einer Reduktion der Sündenstrafen (Ablass). Die Wallfahrt nach Luzern hatte dabei denselben Wert wie eine Romfahrt.

Das Innere der Museggkapelle. Der aktuelle Bau stammt aus den 1950er-Jahren. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 8. Februar 2022)

Prediger kritisierte den Papst und die Heiligenverehrung

Die Tradition wollte es, zum Musegger Umgang jeweils einen auswärtigen Prediger einzuladen. 1521 war dies der Zuger Chorherr Werner Steiner, der mit Zwingli regen Austausch pflegte. Über Steiners Auftritt in Luzern ist wenig überliefert – ganz im Gegensatz zu seinem Nachfolger ein Jahr später: Am 24. März 1522 hatte der Zürcher Geistliche Konrad Schmid – ebenfalls ein Freund Zwinglis – die Ehre, die Museggpredigt zu halten. Er nutzte die Gelegenheit, den Tausenden von Zuhörern die wichtigsten Grundsätze der neuen Lehre näherzubringen: Er sprach vom gütigen Gott, der «väterlich» und «mütterlich» zugleich sei, von der Bibel als einzige Autorität. Schmid geisselte aber auch die Heiligenverehrung und die Stellung des Papstes: Christus brauche keinen Stellvertreter auf Erden. Auch die lutherische Rechtfertigungslehre, wonach die Menschen nicht durch gute Werke, sondern allein durch Gottes Gnade erlöst werden, war Thema der Predigt.

Die Reaktionen auf Schmids Predigt reichten von heller Begeisterung bis zu vernichtender Kritik. Der heftigste Widerspruch erfolgte durch den Luzerner Leutpriester Johannes Bodler. In der Folge entwickelte sich ein schriftlicher Disput zwischen Schmid und Bodler, der Schmid veranlasste, seine Museggpredigt nachträglich aufzuschreiben und drucken zu lassen. Der Predigttext ist ebenfalls in Hans Jurts Arbeit nachzulesen.

Das Titelblatt von Konrad Schmids Predigttext. Bild: PD

Luzernerin verbrennt eine Heiligenstatue

Der Musegger Umgang 1522 wird allgemein als Wendepunkt dargestellt, an dem die Reformation in Luzern definitiv scheiterte. Tatsächlich begann sich das Blatt kurz danach zu wenden. So verloren Myconius und Sebastian Hofmeister noch im selben Jahr ihre Stelle und mussten Luzern verlassen. Bezeichnend war auch die Episode um die Luzerner Patrizierin Dorothea Göldlin: Sie hatte dem Bruchkloster einst eine Heiligenstatue gestiftet. Doch inzwischen sympathisierte sie mit den Reformatoren. Sie holte die Statue kurzerhand wieder aus dem Kloster und verbrannte sie zu Hause. Dieser Akt, der kurz vorher vielleicht noch folgenlos geblieben wäre, wurde vom Luzerner Rat mit einer hohen Geldbusse bestraft.

Der wichtigste Förderer der Reformation starb überraschend

War Schmids Predigt wirklich der Auslöser für die zunehmenden Gegenreaktionen? Das sei schwierig zu beurteilen, meint Hans Jurt. Er hat aber zwei mögliche Erklärungen für die Entwicklung. Erstens war der Luzerner Stadtpfarrer in der Hofkirche ein dezidierter Gegner der Reformation. Er war einflussreich, konnte von der Kanzel gegen die neuen Ideen wettern und erreichte dadurch ein grosses Publikum. Eine solche Bühne hatten die Reformatoren nicht. Doch auch auf politischer Ebene änderte sich etwas: Mit dem überraschenden Tod Johann Jakob zur Gilgens 1522 auf einem italienischen Schlachtfeld verlor die Reformationsbewegung einen wichtigen Vertreter innerhalb der Luzerner Aristokratie. Angesichts der knappen Mehrheitsverhältnisse könnte dies durchaus entscheidend gewesen sein, sagt Hans Jurt:

«Es herrschte praktisch eine Pattsituation, die sich mit zur Gilgens Tod zu Gunsten der Altgläubigen wendete.»

Und eine Reformation ohne Mehrheit in der Regierung war undenkbar. «Auch in den anderen Städten bestimmten letztlich die Räte, ob die neue Lehre eingeführt wird oder nicht», sagt Jurt.

Skepsis gegenüber der Söldnerthese

Als gängigste These für das Scheitern der Reformation in Luzern wird oft das Söldnerwesen angeführt. Die Praxis, Landsleute als Soldaten an fremde Könige zu «verkaufen», wurde von den Reformatoren als unmoralisch gebrandmarkt. Doch Luzern profitierte finanziell enorm von diesem Handel und wollte nicht darauf verzichten. Für Hans Jurt kann dies aber nicht der Hauptgrund für die Ablehnung der Reformation gewesen sein. «Zürich und Bern waren mindestens so stark abhängig vom Söldnerwesen – und trotzdem führten sie die Reformation ein.»

