Freedom Day: Darauf freuen sich Zentralschweizer

«Lächeln ist einfach wunderbar» Die Maske fällt – darauf freut sich die Zentralschweiz Historischer Tag in der Pandemie: Am Donnerstag, 17. Februar 2022, fällt die Maskenpflicht. Wir fragten Passantinnen und Passanten in der Zentralschweiz, auf was sie sich am meisten freuen. Jetzt kommentieren 16.02.2022, 16.36 Uhr

Masken sind das Symbol der Pandemie, Masken prägen unseren Alltag, Masken entzweien Menschen. Damit ist jetzt Schluss: Der Bundesrat hat die Maskenpflicht ausser in medizinischen Einrichtungen und im ÖV per 17. Februar 2022 aufgehoben. Wir können uns also gegenseitig wieder in offene Gesichter blicken. Und es gibt etliche weitere Gründe, wieso sich viele Menschen danach sehnten, die Maske endlich ablegen zu dürfen. Das zeigen die Antworten von Passantinnen und Passanten in der Zentralschweiz, die wir baten, uns folgende Frage zu beantworten: Worauf freuen Sie sich am meisten in der Zeit ohne Masken?

Marcia Bertschmann in Luzern. Bild: Nadja Schärli /

«Ich freue mich darauf, in Geschäfte gehen zu können, ohne an die Maske zu denken. Und im Fitness nicht unter der Maske noch mehr zu schwitzen.»

Marcia Bertschmann (16), Schülerin aus Luzern LU

Fritz Müller in Luzern. Bilder: Nadja Schärli

«Super, dass ich die Maske nicht überall tragen und sie nicht immer dabei haben muss. Trotzdem finde ich sie gerade im ÖV wichtig.»

Fritz Müller (77), pensionierter Ingenieur aus Luzern LU

Zokir Sultanov in Luzern. Bilder: Nadja Schärli

«Ich werde die Maske wohl weiterhin tragen. Nicht auf der Strasse, aber in Innenräumen. Ich habe mich an das Tragen der Maske gewöhnt und es stört mich nicht.»

Zokir Sultanov (24), Hotelmanager aus Luzern LU

Deborah Bahnemann in Zug. Bilder: Matthias Jurt

«Vor allem freue ich mich, wieder frische Luft atmen und die Mimik meiner Mitmenschen besser erkennen zu können.»

Deborah Bahnemann (19), Fachfrau Betriebsunterhalt aus Oberwil ZG

Monika Gogniat in Altdorf. Bilder: Florian Arnold

«Das schönste ist das Lächeln. Man nimmt die Personen anders wahr, wenn man nicht nur die Augen sieht. Ich freue mich darauf, ohne Maske zu unterrichten, und die Kinder wieder anzulächeln."

Monika Gogniat, Tanzlehrerin, Altdorf

Lucia Amberg in Luzern. Bilder: Nadja Schärli

«Am meisten haben mir die Gesichtsausdrücke anderer Menschen gefehlt. Jetzt können wir wieder lachen, ohne dass das Gesicht von einer Maske verdeckt wird.»

Lucia Amberg (54), Erziehungswissenschaftlerin aus Luzern LU

Martin Rösing in Altdorf. Bilder: Florian Arnold

«Ich freue mich darauf, dass meine Brille nicht mehr anläuft beim Skifahren. Ansonsten konnte man sich an die Maske gewöhnen.»

Martin Rösing, Erstfeld, Bäcker

Luiz Franco in Zug.

«The mask obligation was no big deal for me, so I don't really care whether it is cancelled or not.»

Luiz Franco (53), Rohstoffhändler aus Zug ZG

Dunja Nieli in Luzern. Bilder: Nadja Schärli

«Es wird schön sein, wieder die Gesichter sehen zu können. Ausserdem kann ich wieder im Fitness ohne die unangenehme Maske trainieren.»

Dunja Nieli (45), Sachbearbeiterin aus Luzern

Ruth Niederhauser in Sarnen. Bild: Matthias Piazza/GIF (Sarnen, 15. Februar 2022)

«Ich freue mich darauf, dass man wieder besser miteinander sprechen, sich treffen und gegenseitig einladen kann.»

Ruth Niederhauser, Sarnen

Nelly Gisler in Altdorf. Bilder: Florian Arnold

«Ich freue mich auf frische Luft und dass man die Mimik nicht mehr hinter der Maske verstecken muss. Das Lächeln der anderen Menschen ist einfach wunderbar.»

Nelly Gisler, Schattdorf, Verkäuferin

Loris Restle in Luzern. Bilder: Nadja Schärli

«Endlich kann ich wieder ins Kino, und zwar maskenlos. Dies gilt auch für andere Aktivitäten. Das wird sicherlich vieles erleichtern.»

Loris Restle (19), KV auf der Bank, aus Zürich ZH

Edwin Haag in Luzern. Bilder: Nadja Schärli

«Wenn ich Menschen treffe, ziehe ich meine Maske kurz runter, in der Hoffnung, die anderen tun es auch. Nun wird das nicht mehr nötig sein.»

Edwin Haag (74), Kieferorthopäde aus Luzern

Kannika Mathis in Luzern. Bilder: Nadja Schärli

«Für mich wird es ein Umgewöhnen sein. Trotzdem freue ich mich darauf, Menschen wieder richtig in die Augen zu schauen und dabei auch ihr Lachen sehen zu können.»

Kannika Mathis (23), Detailhändlerin und Model aus Zürich

Rita Portmann in Zug Bilder: Matthias Jurt

«Ich freue mich, wieder frei zu sein, wieder ein Stück Normalität zurückzuerhalten und Auslandreisen wieder unkomplizierter angehen zu können.»

Rita Portmann (69), Pensionärin aus Cham ZG, wohnt in Schwyz

Beata Schmidt in Altdorf. Bilder: Florian Arnold

«Ich freue mich einfach auf das Lächeln der Menschen.»

Beata Schmidt, Altdorf, Psychologin

Celine Kolp in Luzern. Bilder: Nadja Schärli

«Ich freue mich auf den Sommer ohne Maske. Das wird um einiges angenehmer werden.»

Celine Kolp (16), Schülerin aus Meggen LU

Fabienne Fux in Luzern. Bilder: Nadja Schärli

«Da ich im medizinischen Bereich arbeite, ist das Tragen einer Maske für mich Pflicht. Es erleichtert mich aber, dass ich die Maske nebst der Arbeit nicht mehr an allen anderen Orten anhaben muss.»

Fabienne Fux (32), MPA aus Luzern LU

Manuel Mühlethaler in Zug. Bilder: Matthias Jurt

«Ich freue mich am meisten, dass der Stress weg ist, wenn ich wieder mal meine Maske vergessen habe.»

Manuel Mühlethaler (20), Fachmann Betriebsunterhalt aus Wetzikon ZH

Urs Aeschbacher in Altdorf. Bilder: Florian Arnold

«Der Virus ist trotzdem noch da, deshalb bin ich vorsichtig. Aber ich werde öfters in die Beiz sitzen.»

Urs Aeschbacher, Altdorf

Doris Hostettler in Luzern. Bilder: Nadja Schärli

«Der Fall der Maskenpflicht ist ein Schritt ins Leben vor der Krise. Ich wünsche mir, dass der Tourismus wieder in Fahrt kommen wird.»

Doris Hostettler (68), pensionierte Hotelière aus Luzern LU

Jean-Pierre Streich in Sarnen. Bild: Matthias Piazza/GIF (Sarnen, 15. Februar 2022)

«Ich freue mich darauf, dass die Maskenpflicht fällt und alles wieder ein bisschen normaler wird. Viel ändert sich aus meiner Sicht nicht, aber mir ist wohler ohne Maske und man muss nicht länger an die Maske denken.»

Jean-Pierre Streich, Wilen

Nuria Cuadrado in Stans. Bild: Matthias Piazza/GIF (Stans, 15. Februar 2022)

«Ich freue mich, wieder ohne Maske in den Unterricht zu können und diese auch beim Sport nicht mehr benützen zu müssen. Ich finde die Maske aber nicht schlimm. In der Schule versteht man sich einfach besser ohne Maske. Die Kommunikation ist einfacher.»

Nuria Cuadrado, Stans

Marc Dario in Zug. Bilder: Matthias Jurt

«Ich freue mich, die Mimik der Leute wieder besser lesen zu können und viele glückliche Gesichter zu sehen.»

Marc Dario (37), arbeitet im Rohstoffhandel, aus Zug ZG

Petra Achermann in Stans. Bild: Matthias Piazza/GIF (Stans, 15. Februar 2022)

«Ich freue mich darauf, dass man das Lachen wieder sieht von sich und anderen Leuten. Ich arbeite im Verkauf, dort versteht man die Kundschaft besser ohne Maske. Sie war ein sprachliches Hindernis.»

Petra Achermann, Buochs

