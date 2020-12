Luzern Aufgrund von Corona: Das Hotel Schweizerhof schliesst erneut seine Tore Die Führung des Hotels Schweizerhof hat sich entschieden, den gesamten Hotelbetrieb vom 03. Januar bis am 21. März zu schliessen. 18.12.2020, 20.11 Uhr

Blick auf das Hotel Schweizerhof Bild: Pius Amrein (Luzern, 12. November 2020)

(pl/rem) Sämtliche gastronomische Einrichtungen des Hotels Schweizerhof müssen aufgrund der vom Bundesrat verordneten Massnahmen ab dem kommenden Dienstag schliessen. Dies betrifft die Hotelbar, die Restaurants Galerie und Pavillon, sowie die Villa Schweizerhof.

Das Hotel geht noch einen Schritt weiter: «Die Inhaber des Hotels haben sich zusammen mit der Geschäftsleitung dazu entschieden, den kompletten Hotelbetrieb ab dem Sonntag, 3. Januar bis zum 21. März vorübergehend einzustellen», schreibt das Hotel in einer Mitteilung. Bereits diesen Frühling stellte das Fünf-Sterne-Hotel den Betrieb während vier Wochen ein.

Clemens Hunziker, Direktor des Hotel Schweizerhof Luzern, lässt sich in der Mitteilung folgendermassen zitieren: «Die Zeit während der Hotelschliessung nutzen wir, um uns zu stärken, gesund zu bleiben und freuen uns darauf, am 23. März wieder alle unsere Türen für Luzern und die ganze Welt öffnen zu können.» Einzig die Villa Schweizerhof soll die Türen bereits am 23. Januar wieder öffnen.