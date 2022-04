Neueröffnung der Red Bull Racing World im Verkehrshaus Luzern

Luzern Aus Cockpit-Perspektive die bekanntesten Motorsport-Rennstrecken fahren: Neue Ausstellung im Verkehrshaus eröffnet Im Verkehrshaus gibt es eine neue Motorsport-Ausstellung: «The Road to Championship». Interessierte können sich an einem echten Formel-1-Reifenwechsel versuchen und im Simulator selbst Rennen fahren. 08.04.2022, 14.21 Uhr

Im Verkehrshaus in Luzern wurde die «Red Bull World of Racing» am Donnerstag neu eröffnet. Die Ausstellung mit dem Titel «The Road to Championship» gewährt einen umfassenden Einblick in die Welt des Motorsports und blickt zurück auf die emotionalsten Momente von Max Verstappens Weltmeistertitel, den es in einer nachgebauten F1-Box zu erleben gibt.