Luzern Ausstellungen nur zwei Wochen offen: Museen bedauern Verlängerung des Lockdowns – und fühlen sich ungerecht behandelt Am Mittwoch dürfte der Bundesrat die Schliessung von Restaurants und Museen verlängern. Frustrierend für die Künstler: Sie haben viel Zeit in die Ausstellungen investiert, diese waren aber teilweise nur zwei Wochen zugänglich. Hinter den geschlossenen Türen läuft bereits die Planung für die nächsten Ausstellungen. Christian Glaus 11.01.2021, 05.00 Uhr

Geht es nach den Plänen des Bundesrats, sollen Restaurants, Museen und Zoos bis Ende Februar geschlossen bleiben. Der Bundesrat will am 13. Januar über eine Verlängerung des Minilockdowns entscheiden. Enttäuschend wäre dies für Heinz Stahlhut, Direktor des Hans-Erni-Museums. Bei einer Verlängerung der Schliessung wäre die Ende November eröffnete Ausstellung über das Material Plastik in der Kunst nur während 14 Tagen zugänglich gewesen. Ende Februar muss sie einer neuen Ausstellung in Zusammenhang mit dem für Ende März geplanten Comic-Festival Fumetto weichen. Stahlhut sagt zur Verlängerung des Museenlockdowns: