Luzern: Autofahrerin verletzt sich bei Selbstunfall leicht

Luzern Autofahrerin bei Selbstunfall leicht verletzt – Sachschaden von 14'000 Franken Eine Autofahrerin geriet auf der St. Anna-Strasse von der Fahrbahn und prallte in eine Strassenlampe. Das Auto war nicht mehr fahrbar und musste abgeschleppt werden. 07.03.2022, 17.51 Uhr

Eine Autofahrerin fuhr von der Schlösslihalde her in Richtung St. Anna-Strasse. Wie die Luzerner Polizei in einer Mitteilung schreibt, geriet die Autofahrerin im Bereich der Bellerivehöhe aus noch ungeklärten Gründen in einer Linkskurve rechts von der Strasse ab und prallte gegen eine Strassenlampe.