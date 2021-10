Luzern Autolenkerin bei Kollision mit Lieferwagen verletzt – Polizei sucht Zeugen Am frühen Donnerstagmorgen sind auf der Alpenstrasse ein Auto und ein Lieferwagen miteinander kollidiert. Die Autofahrerin wurde beim Unfall leicht verletzt. Zur Klärung des Unfallhergangs sucht die Polizei Zeugen. 21.10.2021, 12.41 Uhr

Am Donnerstag, 21. Oktober, fuhr um zirka 6 Uhr ein Lieferwagenlenker in der Stadt Luzern von der Stadthofstrasse her in Richtung Alpenstrasse. Als er nach links Richtung Schweizerhofquai abbog, kam es zu einer Kollision mit einem Auto, welches auf der Alpenstrasse Richtung Schweizerhofquai fuhr. Die Autofahrerin wurde laut einer Meldung der Luzerner Polizei beim Unfall leicht verletzt.