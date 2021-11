Fast 80 Jahre alte Bäume müssen Luzerner Velostation weichen

Luzern Baumfreunde schlagen Alarm: Geplante Velostation gefährdet Kastanienbaum-Allee an der Bahnhofstrasse Der Verein Baumfreunde Luzern wirft dem Luzerner Stadtrat vor, ungenügend über die für den Bau der Velostation notwendige Baumfällaktion zu informieren. Die Stadtregierung weist den Vorwurf zurück. Hugo Bischof Jetzt kommentieren 11.11.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Bahnhofstrasse in Luzern soll in den kommenden Jahren für insgesamt rund 27 Millionen Franken zu einer weitgehend autofreien Flaniermeile aufgewertet werden. Allein 19 Millionen Franken wird die geplante unterirdische Velostation an der vorderen Bahnhofstrasse kosten. Doch diese Velostation ist umstritten. 19 Millionen Franken seien zu viel Geld für rund 1200 unterirdische Veloparkplätze, lautet die Kritik. Nun schlägt auch der Verein Baumfreunde Luzern Alarm. Ihm ist vor allem die für den Bau der Velostation notwendige Baumfällaktion ein Dorn im Auge. Sie haben dagegen Einsprache erhoben.

Sind gefährdet: Die Kastanienbäume an der Luzerner Bahnhofstrasse. Dominik Wunderli (Luzern, 10. November 2021)

14 Kastanienbäume entlang der Reuss zwischen Seebrücke und Einfahrt Seidenhofstrasse müssen für den Bau der Velostation «entfernt werden», schreibt der Stadtrat in seinem Bericht an das Stadtparlament. Da der reussseitige Grubenabschluss der Velostation in den Wurzelbereich dieser Bäume zu liegen komme, müssten diese «gefällt beziehungsweise, wenn möglich, umgepflanzt und nach Abschluss der Bauarbeiten wieder an der Bahnhofstrasse eingepflanzt werden».

Dass ein solch gravierender Eingriff geplant ist, sei einem Grossteil der Luzerner Bevölkerung «nicht bewusst», sagt Sepp Rothenfluh, Präsident des Vereins Baumfreunde Luzern. Rothenfluh, der in Luzern ein Architekturbüro führt und früher als langjähriger Präsident des Luzerner Heimatschutzes tätig war, kritisiert, dass der Stadtrat im ordentlichen Baugesuch für die Velostation «nicht auf diese Baumfällaktion hinweist», obwohl sie fixer Bestandteil des Strassenbauprojekts im Verfahren der Neugestaltung der Bahnhofstrasse ist.

Stadtrat: «Zu jedem Zeitpunkt transparent kommuniziert»

Den Vorwurf mangelnder Information weist Roger Schürmann, Bereichsleiter Projekte beim Stadtluzerner Tiefbauamt, zurück. Der Stadtrat habe die für den Bau der Velostation notwendige Baumfällaktion «zu jedem Zeitpunkt transparent kommuniziert». Die Stadt Luzern habe das aus den Teilprojekten Neugestaltung Bahnhofstrasse, Velostation an der Reuss und Aufwertung Seidenhofstrasse bestehende Vorhaben «Die neue Bahnhofstrasse» gemeinsam entwickelt und die verschiedenen Verfahren auch der Einfachheit halber «koordiniert und gemeinsam öffentlich gemacht».

Um den neuen Bäumen bestmögliche Wachstumsbedingungen zu bieten, sei eine nutzbare Schichtstärke über der Velostation von 1,5 Metern festgelegt, erklärt Schürmann. «Die Bäume werden in Baumquartiere gepflanzt und bilden einen vor Verdichtung geschützten Wurzelraum. Durch seitliche Öffnungen der Betonelemente können sich die Wurzeln in die umliegenden Flächen ausbreiten.»

Für den geplanten Bau der Velostation an der Bahnhofstrasse in Luzern müssen 14 Kastanienbäume entweder gefällt oder umgepflanzt respektive durch neue Bäume ersetzt werden.

Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 10. November 2021)

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Der Verein Baumfreunde bezweifelt, dass dies die historisch gewachsene Baumallee retten kann. «Ursprünglich war die unterirdische Velostation kleiner geplant», sagt Rothenfluh. «Jetzt wird sie so nah an die Reuss herangebaut, dass die neuen Bäume auf das Betondach der Station gesetzt werden müssen. So können sie nicht richtig wachsen.» Er habe viel Verständnis für die Anliegen des Langsamverkehrs. Dennoch:

«Ich bin gegen diese überdimensionierte Velostation, wenn ihr gesunde, teils 80-jährige Kastanienbäume zum Opfer fallen.»

«Wesentlicher Bestandteil des Luzerner Stadtbildes»

«Rechtfertigt eine solche Baumfällungsaktion den Nutzen eines Bauwerks für ein paar hundert Velos im Stadtbild?», fragt Rothenfluh. Dem vor sechs Jahren gegründeten, politisch unabhängigen Verein Baumfreunde sei es «wichtig, dass die Bevölkerung über diese Frage diskutieren kann». Für Rothenfluh ist klar:

«Der Baumbestand an den See- und Flussufern ist wesentlicher Bestandteil des Luzerner Stadtbildes.»

KKL-Architekt Jean Nouvel habe die Baumreihen in Luzern als «absolute Weltklasse» bezeichnet, sagt Rothenfluh, der beratendes Mitglied der Jury für den Bau des KKL war.

Die Begrünung und insbesondere die Bäume seien dem Stadtrat «aus gestalterischer, ökologischer Sicht sowie stadtklimatischer Überlegungen ein sehr grosses Anliegen», betont Roger Schürmann. Er weist darauf hin, dass neben den 14 zu ersetzenden Bäumen bei der Neugestaltung der Bahnhofstrasse 33 zusätzliche, neue Bäume gepflanzt werden. Nur die Hälfte der Kastanienbäume im Bereich der geplanten Velostation gehörten im Übrigen zum alten Bestand, sagt Schürmann, «davon sind drei mit eingeschränkter Vitalität». Generell seien Stadtbäume mit höheren Anforderungen konfrontiert, an der Bahnhofstrasse auch wegen des dichten unterirdischen Leitungsnetzes.

Der Grosse Stadtrat Luzern berät am Donnerstag, 11. November, über die Sonderkredite für die Bauausführungen im Gesamtprojekt Neugestaltung Bahnhofstrasse (inklusive Velostation). Sitzungsbeginn 8.15 Uhr im kantonalen Regierungsgebäude.