Vom Brett bis zum Bildschirm: Luzern bekommt bald ein Spielmuseum Am Hirschengraben wird bald ein Spielmuseum seine Pforten öffnen. Es soll schweizweit das erste seiner Art sein. Federico Gagliano 05.05.2020, 05.00 Uhr

Die wichtigsten Fakten:

In der Stadt Luzern eröffnet voraussichtlich im Juni ein neues Spielmuseum am Hirschengraben 41.

Der Eintritt kostet 15 Franken für Erwachsene, 10 Franken für Kinder.

Soziale Spiele stehen im Zentrum, das Museum wird interaktiv sein.

Luzern bekommt ein neues Museum: Das Gameorama soll im Sommer seine Türen öffnen – falls die Lockerungsmassnahmen es bis dann zulassen. Im interaktiven Spielmuseum dreht sich alles um soziale Spiele und deren Geschichte, angefangen mit den ersten Brettspielen und Flipperkästen:

Bis hin zu Videospielkonsolen:

Aber auch Töggelikasten oder sonstige Pub-Spiele werden bald ausgestellt sein:

Die Idee ist bereits vor zwei Jahren entstanden, als das Konservatorium im Dreilindenpark von der Stadt zur Umnutzung ausgeschrieben wurde. Unter dem Namen «Zauberschloss» hätten dort ein Spielmuseum, eine Kindertagesstätte, ein Bistro und eine Bar entstehen sollen. Das Projekt schaffte es zwar unter die letzten drei, wurde von der Stadt Luzern aber schliesslich abgelehnt. Den Zuschlag erhielt Kunsthändler und Millionär Robert Landau (wir berichteten).

Das rege Interesse habe sie aber dazu bewegt, ihren Plan an einem anderen Ort zu verwirklichen, erzählt die Luzernerin Angela Vögtli, Geschäftsleiterin des Museums.

Angela Vögtli, Geschäftsleiterin von Gameorama, im künftigen Flipperbereich des Museums. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 30. April 2020)

Vögtli kennt sich mit Spielen bestens aus: die selbständige Grafikdesignerin ist auch Spiele-Entwicklerin. Aus ihrem Kopf stammen die beiden Spiele «Kampf gegen das Bünzlitum» und «Arschlochkind». Zusammen mit Jerome Müller, Softwareentwickler bei Google, und Marco Röllin, Informatik-Berufsschullehrer im KV Luzern, wird sie das Gameorama nun verwirklichen. Realisiert wird das Gameorama am Hirschengraben 41:

Interaktivität wird gross geschrieben

Noch ist das künftige Museum aber eine Baustelle: Das Baugesuch wurde vergangenen März eingereicht. Nur das Graffiti des Zürcher Streetart-Künstlers Unos-One ziert bereits die Wand, an der später die Flipperkästen stehen werden. Ansonsten liegen vereinzelte Brettspiele herum – die grossen Ausstellungsstücke werden erst später folgen. Dazu gehören neben besagten Flipperkästen, Töggelikasten und Dartscheiben auch einige originale Arcademaschinen, darunter Klassiker wie «Pac-Man», «Donkey Kong» oder das Rennspiel «Cruis’n World». Auch verschiedene Heimkonsolen wie Nintendo Entertainment System (1986), Playstation (1995) oder Sega Dreamcast (1999) werden spielbar sein, komplett mit Röhrenfernseher und 90er-Jahre-Nostalgik. Ein Teil der Ausstellungstücke lagert nicht unweit des Museums bei «The Riddle Escape Rooms» an der Baselstrasse. Das Gameorama-Team hat die Räume am 1. Februar dieses Jahres übernommen. Wie die Escape-Räume soll auch das Gameorama keine Angelegenheit für Solospieler sein. Vögtli:

«Wir werden einige Einzelspieler-Games für PC ausstellen, doch der soziale Aspekt von Spielen ist der Kern des Museums.»

Im Gegensatz zum Spielmuseum in Montreux, wo mehrheitlich Spielsachen nur ausgestellt sind, soll man im Gameorama mit allem interagieren und zusammen spielen können. «Unser Angebot wird in der Schweiz einzigartig sein.» Doch es soll nicht nur gespielt, sondern auch gelernt werden: Infotafeln werden die Geschichten neuer und antiker Spiele erzählen. Zum Beispiel die «Bagatelle», ein früher Vorläufer moderner Flipperautomaten aus Holz und Nägeln. Über 300 Spiele werden im Museum auf rund 150 Quadratmeter Fläche zu sehen sein. Die Exponate wurden von privaten Sammlern geliehen oder von den Spielverlagen selbst zur Verfügung gestellt.

Crowdfunding für Café läuft noch

Im vorderen Bereich des Museums wird neben einem Shop auch das Brettspiel-Café stehen, ein Ort, wo man verschiedene Brettspiele gleich selbst testen kann. Für die dafür nötige Lüftungsanlage wird momentan noch Geld gesammelt: Rund 16'000 von den benötigten 25'000 Franken sind seit Anfang Jahr zusammengekommen. Durch das Coronavirus wurde das Crowdfunding stark gebremst, deshalb wird nun etwas länger bis Ende Mai gesammelt. «Wir sind zuversichtlich, dass wir das Ziel erreichen können», sagt Vögtli. Zuversichtlich deshalb, weil beim «Zauberschloss» 2018 über 50'000 Franken zusammenkamen. Das Geld wurde aber damals nie eingezogen, da das Projekt nicht zustande kam. Unterstützt wird das Gameorama vom Förderprogramm Migros-Kulturprozent, das eine Starthilfe zugesichert hat. Die Stadt Luzern beteiligt sich nicht am Museum, man sei aber im Gespräch, sagt Vögtli.

Die Eröffnung ist im Juni geplant. Der Eintritt wird für Erwachsene 15, für Kinder 10 Franken kosten – zumindest in der Anfangsphase. «Wir müssen zuerst Erfahrungen sammeln, wie lange die Leute im Museum verweilen», sagt Vögtli. Schliesslich würden die Spiele stundenlangen Spass liefern. Im Museum sollen dann auch Events, Führungen für Schulklassen und Workshops durchgeführt werden. Sonderausstellungen sind ebenfalls geplant, zum Beispiel zu den Jasskarten des Luzerner Illustrators Benedikt Notter. Für ganz Versessene steht auch ein privater VIP-Raum zur Verfügung, den man separat mieten kann. Vögtli hofft aber, alle Arten von Spieler anzulocken:

«Hier sollen sich Grosseltern mit ihren Enkelkindern genauso wohl fühlen wie Brettspielfanatiker».

So sieht das Gameorama in den Visualisierungen aus:

Hinweis: Alle Spiele im Überblick: www.gameorama.ch/de/games