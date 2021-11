Kanton Luzern: Booster-Impfung für über 16-Jährige erhältlich

Luzerner Kantonsspital Ab sofort ist die Booster-Impfung für mit Pfizer geimpfte Personen ab 16 Jahren erhältlich An den Luzerner Kantonsspitälern in Luzern, Sursee und Wolhusen können sich Pfizer-geimpfte Personen ab 16 Jahren per sofort für eine Auffrischimpfung anmelden. 25.11.2021, 15.10 Uhr

Das Luzerner Kantonsspital (LUKS) bietet per sofort in Luzern, Sursee und Wolhusen Auffrisch-Impfungen für Personen ab 16 Jahren an, wie es am Donnerstag mitteilt. Es wird der Impfstoff von Pfizer verimpft, den die Arzneimittelbehörde Swissmedic kürzlich fürs Auffrischen genehmigt hat.

Zur Auffrischimpfung zugelassen sind Personen, deren zweite Impfung sechs Monate zurückliegt und die mit Pfizer geimpft wurden. Sie können sich per sofort und nur über das Patientenportal «Mein LUKS» zur Booster-Impfung anmelden.

Wer die erste und zweite Impfung bereits am LUKS verabreicht gekriegt hat, kann den Termin direkt via Patientenportal buchen.

Wer die erste und zweite Impfung nicht am LUKS verabreicht gekriegt hat, kann sich auf der Webseite registrieren und dann im Patientenportal den Impftermin buchen.

Impfwillige werden gebeten, den Impfausweis, einen amtlichen Ausweis, die Krankenkassenkarte, ihr Smartphone und das Impfzertifikat mitzubringen. Personen ohne Zertifikat werden zurückgewiesen.

Die Zulassung von Moderna-Impfstoffen für die Boosterimpfungen sind noch bei der Arzneimittelbehörde ausstehend. Das Luzerner Kantonsspital schreibt, dass mit Moderna geimpfte Personen der Zugang zum Booster ermöglicht wird, sobald diese Zulassung vorliegt.

Erst- und Zweitimpfungen sind nach wie vor sowohl mit Pfizer als auch mit Moderna möglich. Am Standort Luzern wird zudem der Impfstoff von Johnson & Johnson verimpft, bei welchem eine einmalige Impfung genügt.

Keine Walk-Ins mehr in Luzern

Das Walk-In Angebot am Standort Luzern wird eingestellt. In Sursee und Wolhusen wird seit jeher nur mit Termin geimpft. Dieser Schritt erhöht, so das LUKS, die «dringend benötigte Planungssicherheit für die Impfzentren». Es rechnet mit einer hohen Nachfrage nach Boostern.

«Late Night»-Impfen am 9. Dezember

Ausserhalb der Bürozeiten führt das LUKS in Luzern am Donnerstag, 9. Dezember zwischen 19 und 24 Uhr Impfungen durch. Eine Impfung ohne Voranmeldung ist möglich, aber um Wartezeiten zu vermeiden, wird eine Anmeldung empfohlen. Es werden vor allem Erst- und Zweitimpfungen, aber auch Booster angeboten. (lil)

Weitere Informationen: luks.ch/covid-impfung