Luzern: Briefkästen angezündet – Tatverdächtiger festgenommen

Luzern Briefkästen in Brand gesteckt – Tatverdächtiger festgenommen Am Freitagmorgen wurden in der Stadt Luzern insgesamt vier Briefkästen angezündet. Im Rahmen der Fahndung konnte die Polizei einen Tatverdächtigen festnehmen. 30.11.2021, 16.45 Uhr

Es passierte am Freitagmorgen, 19. November. Von 8 bis kurz vor 9 Uhr gingen bei der Luzerner Polizei mehrere Meldungen über brennende Briefkästen in der Stadt Luzern ein, wie es am Dienstag in einer Mitteilung heisst. Die ausgerückten Einsatzkräfte konnten an der Morgartenstrasse, an der Obergrundstrasse, am Hirschengraben und an der Bahnhofstrasse (in dieser Reihenfolge) rauchende Briefkasten feststellen. Die Brände konnten von der Feuerwehr rasch gelöscht werden.