Luzern Bundesplatz: Initiative für Café Fédéral kommt zustande

Bundesplatz in Luzern 1200 Unterschriften gesammelt: Initiative für Café Fédéral an die Stadt übergeben Die Volksinitiative für ein Café im ehemaligen EWL-Servicegebäude am Bundesplatz ist innert eineinhalb Monaten zustande gekommen. Sie fordert einen Treffpunkt inmitten der Verkehrsdrehscheibe. 09.08.2021, 16.35 Uhr

Nur eineinhalb Monate, nach dem ein überparteiliches Komitee die Pläne für das Café Fédéral im ehemaligen EWL-Servicegebäude am Bundesplatz in Luzern vorgestellt und eine entsprechende Volksinitiative lanciert hatte, ist das Begehren einen Schritt weiter: 1200 gültige Unterschriften hat das Komitee am Montagnachmittag laut einer Medienmitteilung an die Stadtkanzlei übergeben. Die Initiative fordert den Erhalt des Gebäudes und die Umnutzung in ein Café.