Luzern Campus für Informatiktalente kostet gegen 200'000 Franken pro Jahr Ab dem 26. Juni werden in Luzern Sekundarschüler aus der Zentralschweiz an die Informatik herangeführt. Das Angebot ist für Schulen, Jugendliche und deren Eltern kostenlos – und für Sponsoren wie die CSS eine sinnvolle Investition. Alexander von Däniken 31.05.2021, 05.00 Uhr

Wo normalerweise Versicherungsfachleute ein- und ausgehen, werden ab dem 26. Juni jeden Samstag Jugendliche anzutreffen sein. Dann verwandelt sich die Loft, ein 200 Quadratmeter grosser Seminarraum der CSS am Hauptsitz in Luzern, in den ICT-Campus. Interessierte Sekundarschülerinnen und -schüler können dort unter Anleitung eigene Projekte mit Bezug zur Informations- und Kommunikationstechnologie (ICT) verfolgen. «Entdeckt» werden die Jugendlichen von sogenannten ICT-Scouts; grösstenteils Pädagogen, die in interessierten Schulen einen Halbtag unterrichten.

Beherbergt den ICT-Campus für die Zentralschweiz: CSS-Hauptsitz in Luzern. Roger Grütter

Das Projekt gibt es bereits an anderen Standorten in der Schweiz und hat zum Ziel, mehr Schulabsolventen für eine Ausbildung in der ICT-Branche zu gewinnen. Denn der Fachkräftemangel ist gross. Allein bis in sieben Jahren fehlen knapp 36'000 Berufsleute, prognostiziert der Branchenverband ICT-Berufsbildung Schweiz. Dass die CSS Hauptsponsorin des Campus in Luzern ist und den Raum zur Verfügung stellt, überrascht nicht. Die Krankenkasse ist einer der grössten ICT-Arbeitgeber in der Zentralschweiz. Von schweizweit rund 2325 Vollzeitstellen entfallen zirka 300 auf den ICT-Bereich. Derzeit werden 17 Informatiklehrlinge ausgebildet.

CSS-CEO Colatrella: Nachwuchsförderung als Daueraufgabe

«Da ist es nur konsequent, dass wir die Talentförderung von ICT Scouts und Campus in der Startphase aktiv unterstützen», lässt sich CEO Philomena Colatrella in einer Mitteilung zitieren. «Ich freue mich, dass wir mit unserem Engagement in die berufliche Zukunft von jungen Menschen investieren und so etwas gegen den Fachkräftemangel unternehmen können. Denn die Nachwuchsförderung im Bereich der Digitalisierung gehört zur Verantwortung und zur Daueraufgabe der Wirtschaft.»

Wie viel sich die CSS das Engagement kosten lässt, gibt sie nicht bekannt. Darüber ist laut Mediensprecherin Christina Wettstein Stillschweigen vereinbart worden. Klar ist, dass sich auch die Zentralschweizer Kantone am Campus beteiligen werden. In einer ersten Phase wird das Projekt aber nur vom gemeinnützigen Förderverein, Sponsoren und Stiftungen getragen. Christof Spöring, Leiter der Dienststelle Berufs- und Weiterbildung des Kantons Luzern, sagt auf Anfrage:

«Der Betrag der Kantone für den Regelbetrieb ist noch nicht festgelegt. Er ist abhängig vom Volumen des Campus und der weiteren Entwicklung des Projektes. Dies wird zu einem späteren Zeitpunkt vereinbart.»

Bis zu 50 Jugendliche möglich

Dominik Strobel, Mediensprecher des Fördervereins ICT Scouts/Campus, spricht von 150'000 bis 200'000 Franken, die ein Campus pro Jahr kostet. Jener in Luzern dürfte an der oberen Grenze liegen, «weil wir von einem starken Wachstum ausgehen». Gerechnet wird zu Beginn mit 15 bis 20 Schülerinnen und Schülern. Die Zahl kann laut CSS-Sprecherin Wettstein später auf rund 50 ansteigen. Strobel ergänzt, dass pro Jahrgang zwischen 100 und 150 Talente angestrebt werden; dann müsste der Campus räumlich erweitert werden.

Neben der Hauptsponsorin können laut Strobel noch weitere Unternehmen als Sponsor einsteigen. Das lohne sich rasch: «So haben die Firmen die Möglichkeit, Jugendlichen direkt auf dem Campus einen Lehrvertrag anzubieten.» Diese Vereinfachung will der Förderverein bewusst vorantreiben. Laut Strobel ist es ineffizient, wenn ein Sek-Schüler 100 Bewerbungen schreibt, Firma A ebenso viele Bewerbungen sichtet und Firma B auch:

«Unternehmen sollen sich bei den Jugendlichen mit einer offenen Stelle bewerben, nicht umgekehrt.»

Unternehmen, die sich am Campus beteiligen, haben laut Strobel auch den Vorteil, dass die Jugendlichen bereits Vorwissen haben, wenn sie mit einem Lehrvertrag ausgestattet werden. Denn anders als bei den meisten handwerklichen Berufen koste die Ausbildung von Informatikerlehrlingen deutlich mehr, als diese im Gegenzug an Produktivität bieten. Der Campus gebe den Jugendlichen einen Vorsprung, der den Betrieben nützt, während die Jugendlichen durch ihre Erfahrung mehr Sicherheit haben.