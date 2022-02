Luzern / Charkiw Ukrainerin bangt in Luzern um Familie in Charkiw – ihre Mutter berichtet vom Leben im Bunker Die Ukrainerin Martina ist bei ihrem Verlobten in Luzern, ihre Familie seit Kriegsbeginn in einem Bunker in der ukrainischen Stadt Charkiw. Die Mutter schreibt, wie es ist zwischen Alarm, Bunker und Explosionen. Janick Wetterwald 28.02.2022, 18.05 Uhr

Die erste Frage beantwortet Marta* glücklicherweise mit folgendem Satz: «Uns geht es allen gut, wir leben und sind gesund.» Marta befindet sich mit ihrer Familie und einer Nachbarsfamilie in einem Bunker unterhalb ihrer Wohnung in der Stadt Charkiw. Dort gab es am Montag heftige Angriffe.

In diesem Keller in der ukrainischen Stadt Charkiw verbunkern sich elf Menschen. Sie suchen Schutz bei Alarm, berichtet die Mutter einer Familie, die dort ausharrt. Bild: z. V. g.

Froh über diese Nachricht ist auch Martas Tochter Martina*. Aus Angst vor dem drohenden Krieg und dass sie ihren zukünftigen Mann Reto* nicht mehr sehen würde, nahm sie Mitte Februar einen Flieger in die Schweiz. Nun lebt das Paar zusammen in einer Luzerner Landgemeinde. Die Hochzeit der beiden ist für Anfang März geplant – aber das ist aktuell Nebensache.

In diesen Tagen checkt Martina regelmässig die News und informiert sich, was in ihrer Heimat gerade passiert. «Ich habe Angst um eine Familie und wir können leider nur selten telefonieren», schreibt die besorgte Tochter. Es sei schwierig, aus der Ferne zu helfen.

«Wir sollten hier alle zusammenstehen und die Leute in der Ukraine wissen lassen, dass wir sie unterstützen.»

Wenn sie es mal schaffe, mit ihrer Mutter zu telefonieren, dann «frage ich sie, ob sie noch genug stark sind». Oft höre sie dann aber über das Telefon den Alarm und ihre Familie gehe zurück in den Bunker, wo keine Verbindung möglich sei. «Normalerweise schreibt sie mir so regelmässig wie möglich, dass alles ok ist.»

Netzwerk unter Freunden und Bekannten

Schon seit dem 24. Februar, also seit Kriegsbeginn, harrt Marta zusammen mit zehn weiteren Personen im Bunker aus. Die Essensvorräte sollten für die nächsten zwei Wochen ausreichen, teilt Marta der «Luzerner Zeitung» auf Anfrage schriftlich mit. Marta schreibt weiter: «Vielmehr machen wir uns Sorgen um die Gesundheit und die medizinische Versorgung der älteren Personen.» Die Situation in der Stadt sei «schrecklich. Die Bomben treffen Militäranlagen, aber auch Schulen und Hochhäuser. Viele Häuser sind ohne Strom».

Agentur meldet Raketeneinschläge in Charkiw In der zweitgrössten Stadt der Ukraine, Charkiw, ist es am Montag zu heftigen Angriffen gekommen. Der Berater des Innenministers, Anton Heraschtschenko, veröffentlichte am Mittag ein Video, das mehrere Raketeneinschläge in einem Wohngebiet zeigte. Rauch stieg auf. «Die ganze Welt sollte diesen Horror sehen», schrieb er. Es gebe Dutzende Tote und Hunderte Verletzte. Russland dagegen behauptete, die ukrainischen «Nationalisten» würden die von russischen Truppen umstellten Städte selber beschiessen. (dpa)

Laut Martina gelangen ihre Verwandten in der Ukraine hauptsächlich via Telegramm-Gruppen, in denen Nachrichten von offiziellen Quellen gesammelt und zur Verfügung gestellt würden, an Informationen zur Entwicklung der Lage. Ihre Mutter Marta schreibt weiter: «Wir versuchen auch direkt mit anderen Freunden und Bekannten in der Stadt in Verbindung zu bleiben. So erhalten wir ebenfalls Informationen und können nachfragen, ob es ihnen gut geht.»

Explosionen als Taktgeber und grosse Solidarität

Es sei eine grosse Herausforderung, unter diesen Bedingungen zu leben. «Wir gehen in den Bunker, sobald wir den Alarm oder Explosionen hören, und wir verlassen ihn wieder, wenn es ruhig ist.» Es sei selten ruhig. Die Zeit reiche dann immerhin, um auf die Toilette zu gehen oder für die älteren Personen für etwas Bewegung.

Mutter Marta schreibt weiter: «Es ist hart für mich, ruhig zu bleiben und klar zu denken. Aber es ist notwendig für die Sicherheit meiner Familie.» Trotz der schwierigen eigenen Lage würden sie versuchen, anderen Leuten zu helfen. «Wir wissen von einer Frau mit einem vierjährigen Kind. Sie haben in ihrem Haus keinen Strom mehr und frieren bei kalten Temperaturen. Aktuell versuchen wir, irgendwie Hilfe für die beiden zu organisieren.» Das Risiko nach draussen zu gehen sei aber wegen des anhaltenden Beschusses sehr hoch.

Heiraten, finanziell helfen und die Hoffnung auf ein Fest

Der Termin für die Hochzeit von Martina und Reto Anfang März bleibt bestehen. Martina schreibt: «Es wird eine zivile Trauung. Die Ehe und die damit verbundene Aufenthaltsbewilligung hilft mir dann auch, einen Job zu bekommen – ich will meine Familie so gut es geht finanziell unterstützen.»

Martina hofft, dass nach dem Krieg ihre ganze Familie in die Schweiz reisen kann, um die Ehe zu feiern. Fröhlich und in Sicherheit.

* Namen der Redaktion bekannt.