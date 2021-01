Luzern City Vereinigung Luzern unterstützt lokales Gewerbe mit einer Online-Solidaritätsplattform Unter dem Motto «Solidarität City Luzern» hat die Stadtluzerner Gewerbevereinigung ihre Onlineplattform aus dem ersten Lockdown reaktiviert. Sie steht allen Gewerbetreibenden in der Stadt Luzern zur Verfügung. David von Moos 19.01.2021, 14.09 Uhr

Black-Friday in der Altstadt in Luzern. (Bild: Patrick Huerlimann, Luzern, 29. November 2019) Patrick Huerlimann

(dvm) «Wieder ein Lockdown, für viele Geschäft geht es jetzt an die Substanz», heisst es in der am Dienstag verschickten Medienmitteilung der City Vereinigung Luzern. «In dieser erneut schwierigen Zeit braucht es Solidarität.» Deshalb habe man die Onlineplattform www.kaufensielokal.ch unter dem Motto «Solidarität City Luzern» wieder aktiviert. Nicht nur die Mitglieder der City Vereinigung Luzern sondern alle Geschäfte der Stadt Luzern könnten das Angebot kostenlos nutzen.