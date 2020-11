Noch vier Franken auf dem Konto: Corona drängt Sexarbeitende an den Rand der Existenz Sexarbeitende kommen wegen der kantonalen Massnahmen existenziell in Bedrängnis. Der Kanton hat den Strassenstrich im Ibach nun wieder erlaubt. Alle weiteren Erotikbetriebe bleiben jedoch zu. Somit agiert Luzern weitaus restriktiver als andere Kantone. Pascal Studer 19.11.2020, 05.00 Uhr

Es stehen Schokoladenkekse auf dem Tisch. Soraya* (28) und Victoria* (33) haben sie aus ihrem Heimatland Bulgarien mitgebracht. Beide sind normalerweise als Sexarbeiterinnen im Luzerner Ibach anzutreffen, wofür ihnen die Migrationsbehörden eine Aufenthaltsbewilligung erteilt haben. Im Sedel verdienen sie ihren Lebensunterhalt. «Für mich ist das ein ganz normaler Beruf», sagt Soraya. Victoria nickt und fügt hinzu: «Mit dem Geld sorge ich unter anderem für meine drei Kinder in Bulgarien.» Die älteren beiden sind 13- und 15-jährig, das jüngste ist drei Jahre alt. Soraya hat eine siebenjährige Tochter.

Die zwei Bulgarinnen haben harte Monate hinter sich. Bereits während der ersten Welle im Frühling durften sie nicht arbeiten. Geld zu verdienen war praktisch unmöglich. Dann ein weiterer Dämpfer, als der Luzerner Regierungsrat im Rahmen der neuen kantonalen Covid-Verordnung per 17. Oktober erneut ein Verbot verhängt hatte: Erotik- und Sexbetriebe mussten schliessen – auch der Strassenstrich im Ibach, damals voraussichtlich bis am 31. Januar 2021. Die Gastgewerbe und Gewerbepolizei bestätigt diesen Entschluss Ende Oktober in einem Schreiben, das der Redaktion vorliegt. Dort steht: Die Sexarbeit auf der Strasse sei ebenfalls vom Arbeitsverbot betroffen. Soraya sagt dazu:

«Es ist eine grosse Katastrophe.»

Fast leere Geldkonti

Birgitte Snefstrup ist Geschäftsleiterin des Vereins Lisa. Dieser setzt sich für die Interessen der Sexarbeitenden ein. Das tat Snefstrup auch, als die Regierung im Oktober die neue Covid-Verordnung erlassen hatte. «Ich musste wissen, wer alles von diesem Verbot betroffen ist», erklärt sie. Potenziell habe dieses nämlich enorm weitreichende Konsequenzen. «Die Sexarbeiterinnen haben sich vom Shutdown im Frühling noch nicht erholt. Ich habe Kontoauszüge gesehen, die nur noch ein Guthaben von vier Franken ausgewiesen haben», sagt Snefstrup.

Nach Gesprächen mit der Sicherheitsdirektion, der Luzerner Polizei, der Gewerbepolizei und schliesslich der Dienststelle Gesundheit erhielt sie eine offizielle Auskunft: Das gesamte Sexgewerbe sei untersagt. Für Snefstrup war somit klar: Nun geht es an die Existenz. Auch Soraya und Victoria betonen:

«Wir haben fast keine Reserven. Wir müssen arbeiten.»

In schwierige Lage gedrängt

Eindeutig ist nämlich, dass die Coronapandemie und die daraus resultierenden Massnahmen im Kanton Luzern die Sexarbeiterinnen in eine prekäre Situation manövrieren. Snefstrup sagt: «Kann eine Sexarbeiterin eine Woche nicht arbeiten, macht sie Einbussen von mindestens 1000 Franken.» Sich beim Sozialamt zu melden, sei zudem keine Option. «So würden sie Gefahr laufen, dass ihre Aufenthaltsbewilligung widerrufen würde», erklärt Snefstrup. Gemäss Ausländer- und Integrationsgesetz sind nämlich sowohl Kurzaufenthalts- als auch Aufenthaltsbewilligungen an einen bestimmten Aufenthaltszweck gebunden. Ist dieser verwirkt – beispielsweise, wenn die betroffene Person nicht arbeiten kann –, wird diese Bewilligung wahrscheinlich entzogen.

Die Möglichkeiten, den Sexarbeiterinnen zu helfen, waren also rar gesät. «Wir haben einigen Frauen ermöglicht, in ihre Heimat zurückzukehren», sagt Snefstrup. Sieben Flugtickets hatte der Verein dafür gekauft. Doch auch in der Heimat ist es unwahrscheinlich, eine Arbeitsstelle zu finden. «Aufgrund von Covid-19 ist die wirtschaftliche Situation in den Herkunftsländern dramatisch, die Stellensuche steinig», sagt Snefstrup. Victorias Ehemann beispielsweise hat seine Stelle als Lastwagenfahrer wegen Covid-19 verloren. Auch der Coronafonds des Vereins Lisa geht langsam zur Neige. «Mit den vorhandenen Geldern können wir nicht mehr lange helfen, die Engpässe der Sexarbeiterinnen zu überbrücken», betont Snefstrup.

Kanton macht Kehrtwende

Als der Verein Lisa seinen Container im Ibach bereits abgebaut hatte, machte der Kanton plötzlich einen Richtungswechsel. Wie das Gesundheitsamt am 9. November auf Anfrage mitteilte, würde die kantonale Verordnung den offenen Strassenstrich und die Gelegenheitsprostitution nicht verbieten. Oder anders formuliert: Die Sexarbeiterinnen im Ibach sind vom Verbot nun doch nicht betroffen. Die Behörden hatten den Verein Lisa von der Neuauslegung der Verordnung am Nachmittag des 12. Novembers erst auf Anfrage informiert.

Der Strassenstrich im Luzerner Ibach ist wieder offen.

Bild: Dominik Wunderli (30. Januar 2013)

Dieses Vorgehen kritisiert Snefstrup scharf: «Ich bedaure das Chaos sehr und bin ehrlich gesagt sprachlos. Mir tun die Frauen leid, die nichts verdient haben und sich grosse Sorgen um ihre Existenz machen mussten und immer noch machen.» Der Kanton Luzern begründet sein Vorgehen derweil mit der pandemischen Lage (siehe Box).

Kanton: «Es geht darum, eine Pandemie einzudämmen.» Gemäss kantonalen Angaben gibt es im Kantonsgebiet rund 600 Sexarbeiterinnen. Etwa drei Prozent davon machen den Strassenstrich aus. Das Verbot gilt also nach wie vor für den Grossteil des Sex- und Erotikmilieus und greift gemäss Kanton Luzern vor allem dort, wo die «weitaus meisten Sexkontakte stattfinden». Die Behörden erachten aufgrund der hohen Fallzahlen zudem das Ansteckungsrisiko in diesen Betrieben «als viel höher, weil die Dienstleistung in Räumen erbracht wird, die oftmals klein und schlecht gelüftet sind und auch die Verweildauer der Kunden länger ist». Ausserdem betont der Kanton: «Es geht darum, eine Pandemie einzudämmen.» Für die Sexarbeitenden im Ibach gelten gemäss Behördenangaben derweil grundsätzlich keine Einschränkungen mehr. «Beim offenen Strassenstrich und der Gelegenheitsprostitution handelt es sich um eine verhältnismässig kleine Szene», begründet dies der Kanton. Generell müssen aber immer die geltenden Schutzmassnahmen des Bundes und des Kantons eingehalten werden – wie etwa die Maskenpflicht. Soweit die Dienstleistung jedoch in einer dazu gemieteten Räumlichkeit erbracht wird, gilt dies als Erotik- und Sexbetrieb und ist aktuell verboten. (stp)

Klar ist jedoch, dass sich weitere Probleme angehäuft haben. «Ich gehe davon aus, dass die Rückkehrerinnen wegen der hohen Fallzahlen in der Schweiz im Heimatland in die Quarantäne mussten», sagt Snefstrup. Weiter müsse sich zuerst herumsprechen, dass der Strich wieder offen sei. «Das Geschäft dürfte nicht sofort wieder anlaufen», sagt sie und fügt an:

«Die Einnahmen werden wohl eine weitere Woche lang knapp sein.»

Faktenbasierte Entscheide gefordert

Alles in allem ist Snefstrup klar, dass sich derzeit alle an die Massnahmen halten müssen – auch Sexarbeiterinnen im Kanton Luzern. Allerdings findet sie, dass man einer bestimmten Personengruppe die Fähigkeit pauschal abspricht, die Schutzmassnahmen einzuhalten. Daher ist Snefstrup der Meinung, dass das Verbot «auf Vorurteilen» beruhe. Dies werde gerade im schweizweiten Vergleich offensichtlich. Auch wenn der Kanton die Richtlinien gelockert hatte, geht das Verbot in Luzern noch immer vergleichsweise weit. So sind etwa die Erotikbetriebe im Kanton Tessin seit dem 30. Oktober wieder geöffnet. Es gelten dabei die gleichen Regeln wie im Gastgewerbe. Auch die Zentralschweizer Kantone Uri oder Zug kennen gemäss Snefstrup kein Verbot in Sachen Sexarbeit.

Soraya und Victoria sind derweil froh, wieder arbeiten zu dürfen. In den letzten Wochen haben sie vor allem versucht, mit Putzarbeiten in ihrem Wohnblock über die Runden zu kommen. «Pro Woche konnten wir so je drei Stunden arbeiten – mit einem Stundenlohn von 26 Franken», sagt Victoria. Dennoch: Aufgeschobener Mietzins, Steuern oder AHV-Beiträge – auf Soraya und Victoria wartet ein Berg unbezahlter Rechnungen. «Wir brauchen 4000 Franken im Monat – mindestens», sagt Soraya.

Ob es für sie je eine Option war, illegal anzuschaffen? Beide verneinen vehement. «Das gäbe eine sehr hohe Busse. Das können wir nicht auch noch bezahlen», sagt Victoria. Diese beträgt gemäss Luzerner Staatsanwaltschaft zwischen 5000 und 10'000 Franken. Die Freier müssen sich nicht an der Busse beteiligen.

*Namen sind der Redaktion bekannt.