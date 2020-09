«Die Situation ist gravierend»: Wie Corona die Stellensuche von Studienabgängern in Luzern erschwert Wer in einer Rezession eine Stelle sucht, ist entscheidend benachteiligt – Lohnausfälle und ein erhöhtes Risiko für Arbeitslosigkeit drohen auch Jahre später. Wegen Corona ist das Problem auch im Kanton Luzern akut. Pascal Studer 21.09.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Einstellungsstopps, Kreditaufnahmen, Kurzarbeit: Die Schweizer Wirtschaft ächzt unter Corona. So erwartet das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) für das aktuelle Jahr den stärksten Rückgang des Bruttoinlandprodukts (BIP) seit Jahrzehnten. Auch eine Erhöhung der Arbeitslosenquote wird prognostiziert. Das Seco geht davon aus, dass diese im Jahr 2021 auf 4,1 Prozent steigen wird. Zum Vergleich: 2019 lag sie noch bei 2,3 Prozent.

Abgängerinnen und Abgänger von Schulen tertiären Bildungsniveaus – hier an der Universität Luzern – haben es derzeit schwer auf dem Stellenmarkt. Bild: Pius Amrein

(Luzern, 15. September 2014)

Wer in einer Rezession eine Stelle suchen muss, ist im Nachteil – auch längerfristig. Diesbezüglich herrscht in der Forschung weitgehend Konsens. Von diesen widrigen Umständen besonders betroffen sind Abgängerinnen und Abgänger von Universitäten, Pädagogischen Hochschulen oder Fachhochschulen. Fast 9600 Luzernerinnen und Luzerner waren gemäss dem kantonalen Statistikdienst Lustat im vergangenen Studienjahr an einer solchen Institution eingeschrieben. Ein beträchtlicher Teil davon muss während der Coronapandemie Zugang zu einem ausgetrockneten Arbeitsmarkt finden.

Wegen Corona: Unternehmen machen Rückzieher

Auch Davide Machado ist derzeit stellensuchend. Diesen Sommer hat er sein Studium in Betriebswirtschaft an der Hochschule Luzern (HSLU) abgeschlossen. Der 24-Jährige verfügt neben seiner akademischen Ausbildung bereits über mehrjährige Berufserfahrung – nach seiner dreijährigen Banklehre hatte er zwei weitere Jahre in seinem Ausbildungsbetrieb gearbeitet. Trotzdem sagt er:

«Die Stellensuche läuft harzig.»

Seit Februar hält er bereits nach Stellen Ausschau. Über 40 Bewerbungen hat er seither geschrieben. Doch aufgrund von Covid-19 haben viele Unternehmen einen Stellenstopp verordnet. Dies ging so weit, dass sie sogar bereits ausgeschriebene Stellen wieder zurückziehen mussten. Machado sagt: «Bei einer Bewerbung war ich in der letzten Runde und wartete auf den finalen Entscheid. Doch dann hat das Unternehmen entschieden, die Position doch nicht zu besetzen.» Auch sonst sei der Stellenstopp oft der Absagegrund gewesen, erklärt Machado und fügt hinzu: «Das war enttäuschend. Aber da kann man nichts machen.»

Langfristige Folgen drohen

Die Geschichte von Davide Machado ist kein Einzelfall. Auch andere Studienabgängerinnen haben es mit der Stellensuche derzeit schwer. Dies bestätigt Lea Schlenker. Die Co-Präsidentin des Verbands der Schweizer Studierendenschaften VSS setzt sich zusammen mit den verschiedenen Sektionen – unter anderem der Luzerner Studierendenorganisation SOL – für die Interessen der Schweizer Studierenden ein. Sie betont:

«Die Situation ist gravierend.»

Wer nämlich in einer Rezession seine erste Stelle sucht, sei gegenüber anderen Jahrgängen im Nachteil. «Das zeigt die Forschung», erklärt Schlenker. Aus der Forschungsliteratur geht nämlich hervor: Eine frühe Benachteiligung auf dem Arbeitsmarkt bedeutet für Betroffene auch lange nach der Rezession häufig tiefere Löhne oder sogar eine höhere Arbeitslosigkeit. Für Schlenker ist klar: «Über diesen Coronajahrgang wird man noch lange reden.»

Bedeutend mehr auf Stellensuche

Unmittelbare Auswirkungen sind im Kanton Luzern jedoch bereits jetzt spürbar. So haben sich gemäss der kantonalen Stelle WAS Wirtschaft, Arbeit und Soziales im Juni, Juli und August insgesamt 191 Personen, die soeben einen tertiären Bildungsweg abgeschlossen haben, als Stellensuchende angemeldet. Zum Vergleich: In den Jahren 2017, 2018 und 2019 waren es jeweils im gleichen Zeitraum zwischen 152 und 164. Karin Lewis, Bereichsleiterin Arbeitsmarkt, bestätigt: «Studienabgänger haben derzeit grosse Mühe, eine Stelle zu finden.» Wie Lea Schlenker weist auch sie auf die möglichen langfristigen Folgen hin. Lewis sagt: «Durch die Rezession kann der Berufseinstieg tatsächlich erschwert sein und nicht linear verlaufen.» So waren im vergangenen August insgesamt 1639 Personen mit tertiärer Ausbildung arbeitssuchend. Dies ist ein markanter Anstieg von über 30 Prozent, waren es in den Vorjahren per Ende August jeweils rund 1100 Personen (siehe Grafik).

Doch in welchen Branchen hat Covid-19 die Stellenmärkte besonders ausgetrocknet? Lea Schlenker führt aus: «Wir können uns vorstellen, dass vor allem Absolvierende von Studienrichtungen Mühe haben, eine Stelle zu finden, welche auch normalerweise eher länger brauchen.» Dies gelte etwa für Geisteswissenschaften. Schlenker fügt aber an: «Insbesondere die Hotellerie- und Gastrobranche hat stark unter der Krise gelitten.»

Hochschule Luzern: Mehr Anmeldungen für Masterstudiengänge Die Universität Luzern und die Hochschule Luzern (HSLU) konnten nicht beziffern, wie viele ihrer Abgängerinnen und Abgänger noch stellensuchend sind. Dave Schläpfer, stellvertretender Leiter Universitätskommunikation, sagt: «Da wir über keine aktuellen Zahlen verfügen, ist kein Vergleich zu den Vorjahren möglich.» Die HSLU meldete derweil, dass sich rund 500 Studierende mehr als im Vorjahr für ein Studium angemeldet haben – 188 davon für einen Master. HSLU-Rektor Markus Hodel sagt dazu: «Bei einigen Bachelor-Absolvierenden könnte Corona ihre Überlegungen beeinflusst haben, unmittelbar im Anschluss ein weiterführendes Masterstudium aufzunehmen, da die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt unsicher ist und sie befürchten, keinen geeigneten Einstiegsjob zu finden.» (stp)

«Corona war ein richtiger Hieb»

Ähnlich sieht dies Timo Albiez, stellvertretender Direktor der Schweizerischen Hotelfachschule Luzern (SHL). Er sagt: «Die Situation war definitiv schon einfacher. Aufgrund des Coronavirus warten aktuell viele Betriebe mit Einstellungen zu.» Vor allem die Suche nach Kaderpositionen sei momentan oft problematisch – auch wenn die SHL ihren Absolvierenden das Rüstzeug für diese anspruchsvollen Positionen mitgebe. «Wer die SHL erfolgreich besucht hat, hat grundsätzlich die Fähigkeiten, eine Kaderstelle zu übernehmen», erklärt Albiez. So ist die Ausbildung sehr praxisorientiert und beinhaltet unter anderem drei Praktika in den Bereichen Küche, Service und Frontoffice sowie eine Kadertätigkeit.

Dennoch: Die Jobsuche ist auch hier herausfordernd – unter anderem deshalb, weil internationale Stellen rar gesät sind. In den vergangenen Jahren hätten nämlich viele SHL-Absolvierende nach der Ausbildung im Ausland gearbeitet. «Hier ist ein beträchtlicher Prozentsatz weggefallen», bestätigt Albiez. Dies bedeutet folglich, dass mehr Personen Arbeit in der Schweiz suchen und sich gegenseitig konkurrenzieren. Doch auch auf dem nationalen Stellenmarkt sind weniger Stellen ausgeschrieben als in den Vorjahren. Albiez resümiert: «Corona war für unsere Branche ein richtiger Hieb. Viele Geschäfte und Zielgruppen, die interessant und lukrativ waren, sind plötzlich weggefallen.»

Für Betriebswirtschafter Davide Machado scheint sich die Lage derweil zu bessern. «Derzeit bin ich bei drei Stellen im Rennen», sagt er in der Hoffnung, dass die Stellensuche bald vorbei ist. Er betont: «Die Ungewissheit ist beunruhigend.»

Die Forschungsliteratur bezüglich der thematisierten Aspekte ist weitläufig. Häufig zitiert wird eine kanadische Studie aus dem Jahr 2012, wonach Studienabgänger, die während eines Wirtschaftsabschwungs den Berufseinstieg suchten, im Mittel etwa zehn Jahre brauchten, bis der Lohnrückstand zu anderen Jahrgängen aufgeholt wurde. In der Schweiz hat die Universität Basel eine Studie zum Thema durchgeführt. Diese kurze Aufzählung ist nicht abschliessend.