Luzern Corona-Kostüme, viel Arbeit für die Polizei und ein lauter Knall – Fasnächtler trotzen der abgesagten Tagwache Am Donnerstagmorgen finden sich in der Stadt Luzern gegen hundert Fasnächtler auf dem Kapellplatz ein. Nach rund einer halben Stunde wird das närrische Treiben von der Polizei unterbunden. Julian Spörri 11.02.2021, 07.51 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Fasnacht findet dieses Jahr wegen Corona nicht statt. Die Hertensteinstrasse ist normalerweise überfüllt ist von Fasnächtlern am Schmutzigen Donnerstag. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 11. Februar 2021) Brüele - mal auf eine andere Art und Weise. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 11. Februar 2021) Eine Maske mit Maske am Kapellplatz. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 11. Februar 2021) Einzelne Fasnächtler legen am Fritschi-Brunnen Kerzen und Blumen hin und feiern auf ihre bescheiden Art und Weise die Fasnacht. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 11. Februar 2021) Ein verkleideter Fasnächtler zündet eine Kerze an. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 11. Februar 2021) Die Fasnacht 21 liegt begraben. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 11. Februar 2021) RIP Fasnacht. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 11. Februar 2021) Verkleidete Fasnächtler unterwegs am frühen Morgen in der Altstadt. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 11. Februar 2021) Glück und Trauer liegen nahe beieinander. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 11. Februar 2021) Die Polizei markiert Präsenz und räumt den Kapellplatz nach dem sich zu viele Fasnächtler eingefunden haben. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 11. Februar 2021) Ein Tier in der Hertensteinstrasse. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 11. Februar 2021) RIP Fasnacht 2021. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 11. Februar 2021) Die Polizei am Schwanenplatz. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 11. Februar 2021) Ein Fasnächtler posiert am Fritschibrunnen auf dem Kapellplatz in der Altstadt von Luzern am Schmutzigen Donnerstag. Bild: Urs Flüeler / Keystone (Luzern, 11. Februar 2021) Mit doppelter Maske am Kapellplatz. Bild: Urs Flüeler / Keystone (Luzern, 11. Februar 2021) Die Polizei im Einsatz beim Fritschibrunnen auf dem Kapellplatz um 5 Uhr morgens in der Altstadt von Luzern. Bild: Urs Flüeler / Keystone (Luzern, 11. Februar 2021) Der Fritschibrunnen auf dem Kapellplatz um 5 Uhr morgens. Bild: Urs Flüeler / Keystone (Luzern, 11. Februar 2021) Der Guggenbaum auf dem Rathausplatz um 5 Uhr morgens. Bild: Urs Flüeler / Keystone (Luzern, 11. Februar 2021) Die Rathaustreppe um 5 Uhr morgens. Bild: Urs Flüeler / Keystone (Luzern, 11. Februar 2021) Ein Fasnächtler am Fritschibrunnen auf dem Kapellplatz. Bild: Urs Flüeler / Keystone (Luzern, 11. Februar 2021) Ein verkleideter Fasnächtler zieht durch die verschneiten Strassen der Luzerner Altstadt am Morgen des Schmutzigen Donnerstags. Bild: Urs Flüeler / Keystone (Luzern, 11. Februar 2021) Der Kapellplatz. Bild: Urs Flüeler / Keystone (Luzern, 11. Februar 2021) Ein Fasnächtler posiert beim Grabstein am Fritschibrunnen auf dem Kapellplatz in der Altstadt von Luzern. Bild: Urs Flüeler / Keystone (Luzern, 11. Februar 2021) Ein Fasnächtler am Fritschibrunnen auf dem Kapellplatz in der Altstadt. Bild: Urs Flüeler / Keystone (Luzern, 11. Februar 2021) Dieser Fasnächtler scheint kein grosser Fan von Bundesrat Alain Berset zu sein. Bild: Urs Flüeler / Keystone (Luzern, 11. Februar 2021) Ein Rüüdiger Fasnachtsbotschafter unterwegs. Bild: Julian Spörri Die Polizei wartete auf dem Kapellplatz. Bild: Julian Spörri

Als die ersten Fasnächtler am Donnerstagmorgen auf dem Luzerner Kapellplatz eintrudeln, werden sie bereits von der Polizei erwartet. «Ich muss Sie darauf aufmerksam machen, dass ein Versammlungs- und Veranstaltungsverbot gilt», sagt ein Polizist zu einer Gruppe von vier jungen Männern. Er verweist sie freundlich und bestimmt des Platzes und hält fest, das bei Nichtbefolgung dieser Aufforderung eine Busse ausgesprochen werden könne.

Genützt haben die Anweisungen der Ordnungshüter jedoch wenig. Nach und nach strömen immer mehr Fasnächtler zur Tagwache. Die zahlreich im Einsatz stehenden Polizisten können nicht verhindern, dass sich der Kapellplatz mit rund 100 Leuten füllt. Die Frühaufsteher müssen wahrlich hartgesottene Fasnächtler sein, die sich weder von der offiziellen Absage des Anlasses noch vom garstigen Wetter abhalten lassen. Minus zwei Grad zeigt das Thermometer an, zudem gibt es leichten Schneefall. Auf den Grund seines Kommens angesprochen, erklärt ein Mann aus Adligenswil, dass er jedes Jahr an die Fasnacht gehe. «Das Fasnachtsvirus ist stärker als das Coronavirus», lautet seine Devise. Heuer sei er aber alleine an der Tagwache, weil andere Kollegen unter den aktuellen Umständen nicht mitkommen wollten.

Die Polizei markiert Präsenz vor Ort, kann aber die Menschenansammlung auf dem Kapellplatz nicht verhindern. Bild: Urs Flüeler / Keystone

Feuerwerk und Jubelrufe

Pünktlich um 5 Uhr knallt es dann in der Stadt Luzern. Dafür sorgen zwei Feuerwerkskörper, die über dem Seebecken zu sehen sind. Auf dem Kapellplatz wird zudem eine Tischbombe gezündet – ganz zur Erheiterung der Anwesenden, die ausgelassen jubeln. Sogar vereinzelte «Brüele»-Rufe sind zu hören.

In diesem Moment scheint das Coronavirus weit weg. Im Gespräch betonen aber einige Fasnächtler, dass es ihnen wichtig sei, sich an die Corona-Regeln zu halten. So sagen beispielsweise Daniel und Andrea Geiger aus Rothenburg:

«Wir achten auf den Abstand und tragen eine Maske»

Dass sie auch dieses Jahr an die Fasnacht kommen, war für sie schon länger klar. Das Ehepaar hat sich sogar vor rund zwei Wochen ein passendes Kostüm gekauft. Daniel Geiger ist als trauriges Smiley unterwegs. Dieses stehe für die Gefühlslage angesichts der Absage der Fasnacht in diesem Jahr. Andrea Geiger hat sich dagegen als lachendes Smiley verkleidet, das die Vorfreude auf nächstes Jahr wecken soll.

Daniel und Andrea Geiger versprühen unterschiedliche Gefühlswelten. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 11. Februar 2021)

Wie die beiden Rothenburger nehmen viele mit ihren Kostümen auf die aktuelle Corona-Situation Bezug. So ist zum Beispiel ein älterer Mann mit einem Hut aus Hygienemasken unterwegs. Ein anderer Fasnächtler im Teufelskostüm trägt eine Gesichtsmaske mit dem Kopf von Bundesrat Alain Berset. Das Schild, das er mit sich trägt, macht klar, wie viel er von den aktuellen Coronamassnahmen hält. Darauf ist zu lesen:

«Ich habe euch versklavt und die Freiheit und das selbstständige Denken genommen, und jetzt ruiniere ich euch auch noch!»

Ein Fasnächtler nimmt mit seinem Kostüm auf die aktuellen Corona-Massnahmen Bezug. Bild: Urs Flüeler / Keystone

Nach einer halben Stunde leert sich der Platz

Längst nicht alle Anwesenden sind jedoch verkleidet. Auch eine Fünfergruppe, die am Rande des Kapellplatzes steht, hat darauf verzichtet. «Wir tragen keine Kostüme, weil im Vorfeld der Fasnacht darauf hingewiesen wurde, dies nicht zu tun», sagt ein junger Mann, der wie seine Kollegen Mitglied der Wagenbauertruppe «d'Hoseträger» ist. Zudem sei es ohne Verkleidung auch weniger wahrscheinlich, dass man eine Ordnungsbusse erhalte.

Nach rund einer halben Stunde wird dann die Polizei aktiv. Sie geht zu allen Anwesenden und fordert sie dazu auf, den Platz zu verlassen. Die Fasnächtler leisten dem zuerst nur zögerlich, aber letztlich doch Folge. Ihnen bleibt auch wenig anderes übrig. Schliesslich gibt es auf dem Kapellplatz im Gegensatz zu anderen Jahren keine Musik oder sonstige Unterhaltung. Einigen Anwesenden dürfte auch der mitgebrachte Holdrio ausgegangen sein, ohne den es in der Kälte nur schwer auszuhalten ist. Ein Mitglied der Wagenbauertruppe «d'Hoseträger» sagt, dass sie die Fasnacht nun zu Hause in ihrem Lokal fortsetzen wollen. Ebenfalls maximal zu fünft, wie er nachschiebt.