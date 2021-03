Luzern Corona-Kritiker bedrohen Beamte – verstärkte Polizeipräsenz nötig Weil sie mit dem Entscheid der Luzerner Behörden nicht einverstanden sind, dass ein Ebikoner Arzt nicht mehr praktizieren darf, bedrohen Corona-Kritiker Beamte. Die Polizei verstärkte deshalb ihre Präsenz an gewissen Orten. 09.03.2021, 17.30 Uhr

Rund 350 Personen demonstrierten am 1. März aus Solidarität bei einer unbewilligten Kundgebung für einen Arzt aus Ebikon. Hier vor dem Regierungsgebäude. Bild: Urs Flüeler / Keystone (Luzern, 1. März 2021)

(zfo) Nicht nur per Brief, auch per Telefon werden einige Mitarbeiter des Gesundheits- und Sozialdepartements von Anhängern eines coronakritischen Arztes aus Ebikon zurzeit beschimpft. Dies berichtet PilatusToday am Dienstagabend.