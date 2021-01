Luzern Corona-Mutation am Schulhaus Maihof: 17 Schüler und zwei Lehrpersonen in Quarantäne – alle Schüler werden getestet An der Primarschule im Luzerner Maihofquartier hat sich ein Kind mit der mutierten Coronavirus-Variante angesteckt. Offenbar werden nun alle Schüler getestet. Aktualisiert 29.01.2021, 13.17 Uhr

Das Schulhaus im Luzerner Maihof-Quartier. Bild: Pius Amrein

(sre) Wie das Maihof-Schulhaus mitteilt, wurde die Schulleitung am Mittwoch vom kantonalen Contact-Tracing-Team über die Ansteckung eines Kindes mit der mutierten Coronavirus-Variante informiert. Es handle sich dabei um die «Variant of Concern», also die deutlich ansteckendere B.1.1.7-Variante. Das Kind besuche die 5./6. Klasse a.