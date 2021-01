Luzern Corona-Mutation im Schulhaus Maihof: Schule bleibt nächste Woche geschlossen An der Primarschule im Luzerner Maihofquartier haben sich fünf Kinder mit dem Coronavirus angesteckt, bei einem wurde die mutierte Variante festgestellt. Nun werden alle Schüler getestet. Lehrpersonen und Schüler müssen bis am 8. Februar in Quarantäne. Sandro Renggli Aktualisiert 29.01.2021, 14.29 Uhr

Das Schulhaus im Luzerner Maihof-Quartier. Bild: Pius Amrein

Das Maihof-Schulhaus in Luzern bleibt nächste Woche geschlossen. Wie die Schule am Freitag mitteilt, wurde die Schulleitung am Mittwoch vom kantonalen Contact-Tracing-Team über die Ansteckung eines Kindes mit der mutierten Coronavirus-Variante informiert. Es handle sich dabei um die «Variant of Concern», also die deutlich ansteckendere B.1.1.7-Variante. Das Kind besuche die 5./6. Primarklasse a.

Die betroffene Primarklasse mit 17 Schülerinnen und Schülern war noch am Mittwoch unter Quarantäne gestellt worden, ebenso zwei Lehrpersonen.

Komplette Schule wird getestet und muss in Quarantäne

Nun hat das Schulhaus weitgreifende Massnahmen beschlossen: Noch am heutigen Freitagnachmittag werden alle Schülerinnen und Schüler getestet, wie es in einem Schreiben an die Eltern heisst. Der Kantonsarzt und die kantonale Dienststelle Gesundheit haben einen Massentest für alle Schüler und Lehrpersonen, welche sich diese Woche im Schulhaus Maihof aufgehalten haben, angeordnet. Die Testresultate würden dabei voraussichtlich noch nicht heute Freitag kommuniziert. Die Familien von positiv getesteten Kindern sollen in den nächsten 24 Stunden kontaktiert werden.

Mittagstisch als möglicher Ansteckungsherd

Mittlerweile wurden vier weitere Schülerinnen und Schüler positiv auf das Coronavirus getestet, wie aus der Anordnung der kantonalen Dienststelle hervorgeht. Hierbei sei noch nicht festgestellt, ob es sich ebenfalls um die Mutation handelt. Eines der Kinder habe am Mittagstisch der Schule zu Mittag gegessen, wo 83 Kinder aus allen Klassen ein- und ausgehen.

Laut der Anordnung müssen aber alle Kinder der Primarschule bis und mit Montag, 8. Februar, in Quarantäne. Die Eltern und weitere Familienmitglieder von negativ getesteten Kindern seien davon ausgenommen. Da alle Schüler und alle Lehrpersonen der Primarschule Maihof in Quarantäne gehen müssen, findet nächste Woche Fernunterricht statt.

Ab dem 6. Februar sind zwei Wochen Schulferien. Die Schulleitung hofft gemäss dem Schreiben, nach den Ferien wieder den regulären Schulbetrieb aufnehmen zu können.

Kindergartenklassen in Schötz in Quarantäne

Auch in der Luzerner Landschaft sind Schulen von Corona-Fällen betroffen. Wie PilatusToday berichtet, befinden sich in Schötz zwei Kindergartenklassen in Quarantäne, nachdem innerhalb von wenigen Tagen zwei Lehrpersonen und ein Kind positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Betroffen seien 32 Kinder. Schulleiter Peter Bigler bezeichnet das Vorgehen als Vorsichtsmassnahme.

«Weil die beiden Klassenräume nahe beieinander liegen und einen gemeinsamen Eingang benutzen, haben wir in Absprache mit dem Kantonsarzt beschlossen, beide Kindergartenklassen in Quarantäne zu schicken», so der Schulleiter. Die 32 Kinder seien ohne Krankheitssymptome.

