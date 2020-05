Kurzarbeit ist nur sechs Monate möglich, Tourismus bleibt länger aus: Bucherer prüft «sämtliche Möglichkeiten» Die Coronakrise setzt der Uhren- und Schmuckbranche in Luzern stark zu. Noch gilt Kurzarbeit als probates Mittel, um Entlassungen zu verhindern. Doch dieses Instrument ist beschränkt. Alexander von Däniken 23.05.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Praktisch keine Touristen, kaum Umsatz: das Uhren- und Schmuckgeschäft Bucherer am Schwanenplatz in Luzern. Bild: Urs Flüeler / Keystone (17. März 2020)

Neben Gübelin ist Bucherer das zweite grosse Uhren- und Schmuckunternehmen in Luzern. Noch sehe man von Massnahmen wie einer Pensenreduktion für Angestellte ab, sagt Chief Marketing Officer Jörg Baumann. Ob die Kurzarbeit reiche, um das Geschäft aufrechtzuerhalten, sei noch ungewiss. «Als Detailhandelsunternehmen, das vorwiegend im Luxussegment tätig und ganz wesentlich vom internationalen Tourismus abhängig ist, sind auch wir von der Coronakrise ausserordentlich stark betroffen», sagt Baumann. Zwar habe sich seit der Wiedereröffnung am 11. Mai gezeigt, dass die lokale Kundschaft Bucherer die Treue hält. «Aber die internationalen Kunden, mit denen wir den Grossteil des Umsatzes machten, bleiben eventuell noch längere Zeit aus.»

Wann der internationale Reiseverkehr wieder Aufschwung nimmt, wisse im Moment niemand. Davon werde abhängen, ob die Kurzarbeit ausreiche.

«Wir prüfen natürlich sämtliche Möglichkeiten, es ist jetzt aber noch zu früh, einzelne Massnahmen anzukündigen.»

Zwar dürfte es den Luxusgüter-Unternehmen seit Ende der Finanzkrise gut gegangen sein. Allerdings sei man sehr stark von Kunden aus dem asiatischen Raum abhängig, wie Jörg Baumann sagt. «Eine Wiederbelebung dieses Bereichs ist im Moment nicht in Sicht. Diese Situation stellt alle im internationalen Tourismus tätigen Unternehmen vor enorme Herausforderungen.»

Casagrande hofft auf Fortführen der Kurzarbeitsentschädigung

Von der Coronakrise ebenfalls stark betroffen ist das Souvenir-Unternehmen Casagrande. Von den Mitarbeitern ist gegenwärtig ein Grossteil in Kurzarbeit, wie Geschäftsleitungsmitglied Robert Casagrande sagt. Massnahmen, die über die Kurzarbeit hinausgehen, hat das Unternehmen noch keine beschlossen. Es seien lediglich geplante Einstellungen nicht vollzogen worden, zudem habe es ordentliche Pensionierungen gegeben. Für das Familienunternehmen sei es das Ziel, alle Mitarbeiter weiter beschäftigen zu können.

«Dafür braucht es ein Fortführen der Kurzarbeit auf längere Zeit hinaus.»

Denn der Tourismus erhole sich nur sehr langsam. Casagrande geht davon aus, dass die Reisen ab September sanft anziehen. «Wir hoffen, an den nächsten Ostern einen Teil des Umsatzes von vor Corona erzielen zu können.» Wie sich der Tourismus allerdings konkret entwickelt, sei wie ein Blick in die Glaskugel.

Derzeit können Unternehmen nicht mehr als zwölf Monate Kurzarbeit abrechnen, wie die zuständige kantonale Behörde WAS-Wira bestätigt. Stand letzten Mittwochabend waren von den 4270 eingereichten Aprilabrechnungen für Kurzarbeit noch rund 2000 Fälle pendent. Erfahrungsgemäss ist rund die Hälfte davon unvollständig und kann noch nicht erledigt werden. Die restlichen rund 1000 vollständig eingereichten Aprilabrechnungen sollten in den nächsten Tagen ausbezahlt werden. Aktuell werden rund 400 Auszahlungen pro Tag veranlasst. Für die Monate März und April hat WAS-Wira Luzern bis am Mittwochabend rund 75Millionen Franken Kurzarbeitsentschädigungen ausbezahlt. Bei den Erwerbsausfallentschädigungen waren am Mittwochabend noch 887 von total 6786 Fällen nicht erledigt. Zu Massnahmen, welche Firmen über Kurzarbeit hinaus beschlossen haben, kann die Behörde keine Auskunft geben.

Uhren- und Schmuckbranche für Stadt ein «wichtiges Element»

Der Stadt Luzern sind die von Gübelin ergriffenen Massnahmen offiziell nicht bekannt, wie Finanzdirektorin Franziska Bitzi Staub (CVP) auf Anfrage sagt. Man habe jedoch Stimmen vernommen, «die in diese Richtung gehen». Für Bitzi sei es generell wichtig, dass die Stadtluzerner Unternehmen die Krise möglichst gut überstehen und ihre Angestellten halten können. «Aber mir ist natürlich bewusst, dass dies aufgrund der gravierenden Auswirkungen der Coronapandemie nicht überall möglich sein wird.» Die Uhren- und Schmuckbranche im Speziellen sei ein «wichtiges Element für ein attraktives Angebot in der beliebten Tourismusdestination Luzern. Auch hier wäre ein Verlust von Arbeitsplätzen sehr bedauernswert.»

Die Stadt sei regelmässig mit den Unternehmen mit der Uhren- und Schmuckbranche in Kontakt. Dabei zeige sich, dass die Kurzarbeit ein wichtiges Instrument zur Bewältigung der Krise sei.

«Insofern sollte das Mittel der Kurzarbeit zur Bewältigung der Krise so lange zur Verfügung stehen, wie es die Situation erfordert.»

Die Auswirkungen der Coronakrise auf die Steuereinnahmen lassen sich laut Bitzi heute nicht zuverlässig beziffern; noch diesen Monat werden aber erste Analysen erwartet.