Luzern: Die Änderung der Phosphorverordnung ist rechtsmässig

Luzern Das Kantonsgericht hat entschieden: Die Änderung der Phosphorverordnung ist rechtsmässig Der Kanton Luzern hat die Verordnung für die Umsetzung der dritten Phase des Phosphorprojekts angepasst. Nach eingegangener Massenklage bestätigt das Kantonsgericht die Änderung als rechtsmässig. 30.08.2021, 11.43 Uhr

Rund um die Mittellandseen soll weniger gedüngt werden. Bild: Pius Amrein, 20. September 2016

In den drei Mittellandseen Sempachersee, Baldeggersee und Hallwilersee hat sich die Phosphorkonzentration zwar verbessert, ist aber nach wie vor zu hoch und die Anforderungen an die Wasserqualität gemäss eidgenössischer Gewässerschutzgesetzgebung werden noch nicht erfüllt. Dies schreibt der Kanton Luzern in einer Mitteilung. Um langfristig die Umwelt zu schützen, hat der Kanton deshalb Massnahmen in Kraft gesetzt, welche die Nährstoffemissionen in der Landwirtschaft reduzieren. So hat der Regierungsrat per 2021 die Phosphorverordnung für die Umsetzung der Phase III des Phosphorprojekts verschärft.