Verkehrshaus erhält Jaguar von Max Frisch

Luzern Das Verkehrshaus erhält den Jaguar von Max Frisch Der bekannte Schweizer Autor Max Frisch schenkte seinen Jaguar 420 einst dem deutschen Filmregisseur Volker Schlöndorff. Nun findet das Auto im Verkehrshaus ein neues Zuhause. Tim Gadient 03.03.2022, 16.57 Uhr

Max Frisch aufgenommen im Jahr 1979 auf einer Fahrt in seinem Jaguar. Bild: Fernand Rausser/Keystone

Das Verkehrshaus der Schweiz in Luzern bekommt den Jaguar 420 von Max Frisch. Der 1911 in Zürich geborene Autor schenkte sein Auto als Dank für die Verfilmung seines Romans «Homo Faber» dem deutschen Filmregisseur Volker Schlöndorff. Frisch übergab den Jaguar kurz vor seinem Tod 1991 an Schlöndorff. Der Regisseur wird dieses Jahr 93 Jahre alt und hat sich entschieden, den Jaguar 420 von 1967 nun dem Verkehrshaus zu schenken. Dem Fahrzeug wird künftig in der Halle Strassenverkehr eine Themeninsel gewidmet.