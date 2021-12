Kinderbuch zum Jubiläum 200 Jahre Löwendenkmal Luzern

Luzern «In die Höhle des Löwen»: Neues Kinderbuch erzählt die Geschichte des Löwendenkmals Zum 200-Jahr-Jubiläum des Löwendenkmals in Luzern ist ein spannendes Kinderbuch erschienen. Es könnte auch für den Schulunterricht dienen. Hugo Bischof Jetzt kommentieren 01.12.2021, 16.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Buchcover vom «Löwe aus Stein». Quelle: supportyourlocalartist.ch

Das Löwendenkmal in Luzern feiert dieses Jahr sein 200-Jahr-Jubiläum. Zu diesem Anlass ist jetzt ein neues Buch für Kinder ab 9 Jahren entstanden. Es erzählt auf 85 Seiten mit einfach verständlichen Texten und mit vielen detailreichen, lebhaften, witzigen und sehr anschaulichen Illustrationen die Geschichte des Denkmals und erläutert dessen Bedeutung gestern, heute und vielleicht auch morgen.

Verfasst und herausgegeben wurde das Buch von Franziska Kolb (Text, Idee und Gestaltung des Buches) und Martina Walther (Illustrationen). Sie stützen sich dabei auf neuere Erkenntnisse und Interpretationen unter anderem in dem von der Stadt Luzern und dem Büro für Geschichte, Kultur und Zeitgeschehen zum Jubiläum publizierten Buch «In die Höhle des Löwen».

Das Luzerner Löwendenkmal. Bild: Urs Flüeler / Keystone

Französische Kinder entdecken das Denkmal

Die Leserinnen und Leser werden auf eine spannende Entdeckungsreise mitgenommen, mit Hilfe der beiden fiktiven Protagonisten des Buchs, dem 11-jährigen Jamal und seiner 8-jährigen Schwester Leonie. Die beiden französischen Kinder sind mit ihren Eltern vor kurzem aus Frankreich nach Luzern gezogen und begegnen hier erstmals dem Löwendenkmal. Durch Gespräche mit Einheimischen tauchen sie immer tiefer in die Geschichte des sterbenden Löwen ein, der an den Tuileriensturm 1792 in Paris und an das Ende der 300-jährigen Geschichte der Söldner und Schweizergarde erinnert. Mehrere hundert Schweizer Söldner waren damals im Dienst des französischen Königs gestorben.

«Es ist ein wichtiger Teil der Schweizer Geschichte, der uns bis heute geprägt hat»,

sagt Autorin Franziska Kolb.

Welchen soll ich nehmen? Souvenirgeschäft mit dem Löwen in verschiedenen Varianten. Illustration aus dem neuen Buch «Löwe aus Stein».

Weshalb errichtet man Denkmäler, wozu dienen sie uns heute noch? Weshalb ist es ein Löwe? Ist es ein Denkmal gegen die Demokratie? Weshalb ist die Schweiz neutral, und ist sie es wirklich? «Viele Erwachsene kommen oft an die Grenze, wenn sie beim Besuch des Löwendenkmals mit Kindern nach Antworten auf solche Fragen suchen», sagt Franziska Kolb.

«Es ist unbestritten ein Denkmal, das Fragen aufwirft, für uns alle.»

Sie und Martina Walther und hätten das Löwendenkmal «aktuell und historisch, kritisch und vielschichtig beleuchten wollen», betont Kolb.

Der Bildhauer vor 200 Jahren beim Feinschliff am Löwendenkmal. Illustration aus dem soeben erschienenen Buch «Löwe aus Stein».

Ein «Denkmal-nach-Buch»

Das Buch sprüht vor Informationen, Ideen und Denkanstössen. Ein Denkmal-nach-Buch nennen es die Macherinnen denn auch. Sie blenden auch die unbequemen Fragen nicht aus, etwa jene, warum nur die Namen der gefallenen Offiziere, nicht aber jene der einfachen Söldner im Felsen verewigt sind. Gestellt werden diese Fragen aber immer aus Sicht der Kinder, mögliche Antworten werden spielerisch und doch stets hintergründig erteilt. «Das Buch kann auch sehr gut als Klassenlektüre in der Primarstufe eingesetzt werden», sagt Franziska Kolb. «Die Lesepausen durch die Illustrationen regen an zu Gesprächen.»

Im Buch gibt es passend zur Geschichte des Löwendenkmals auch Illustrationen vom französischen Königshof zur Zeit vor der Französischen Revolution.

In einem separaten Kapitel können auch erwachsene Leser viel Interessantes, teils Überraschendes erfahren. «Haben Sie gewusst, dass früher die Besucher und Besucherinnen mit einem kleinen Boot zum Felsen herangefahren wurden, damit sie den Löwen von nah betrachten konnten?», heisst es da etwa. Ganz am Anfang sei sogar ein Gardist im Park gestanden, der aus eigener Erfahrung die Geschichte des Tuileriensturms erzählen konnte.

Löwe spricht zu den Kindern

Das Buch arbeitet mit vielen kindgerechten Elementen. So spricht der Löwe selber zu den Kindern und beklagt, dass er «bröckle» und älter und älter werde. Und aus dem im Alpineum aufbewahrten Gemälde des Tuileriensturms erwachen die aufgemalten Figuren plötzlich zum Leben.

Mit den spontanen französischen Einschüben der beiden Protagonisten Jamal und Leonie will das Buch bewusst auch eine Brücke zum Schulfach Französisch schaffen. «Ein schöner Nebeneffekt könnte da sein, dass die Kinder so vielleicht ein Verständnis bekommen, weshalb sie Französisch lernen dürfen/müssen», sagt Franziska Kolb. Ein kleines Französischvokabular dient für Leser, die keinen Französischunterricht haben.

Franziska Kolb/Martina Walther: Löwe aus Stein. Fr. 26.–, edition cucuc, www.cucuc.ch, im Buchhandel, Spielkiste Luzern und ausgewählten Fachgeschäften. Gedruckt in der Zentralschweiz.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen