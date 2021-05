Luzern Die Bundesfeier auf dem Europaplatz ist abgesagt Aufwand und Ertrag der Luzerner Bundesfeier am 31. Juli sind unverhältnismässig, so das OK. Zudem hätte die Suche nach einem neuen Standort die Planung erschwert. 14.05.2021, 09.04 Uhr

Aus dem Archiv: Das Trio Wasserturm an der Luzerner Bundesfeier 2019. Bild: Dominik Wunderli (31. Juli 2019)

(lil) Nachdem die Bundesfeier am 31. Juli schon letztes Jahr abgesagt wurde, findet auch die diesjährige Feier nicht statt. Nebst der Unsicherheit bezüglich Grossveranstaltungen wird die Planung von der Tatsache erschwert, dass die Bundesfeier wegen des Blue Balls Festival an einen anderen Standort hätte ausweichen müssen. Das schreibt das Organisationskomitee in einer Mitteilung. Die Festrede wäre von Bundesrätin Viola Amherd gehalten worden.

Die Suche nach einem alternativen Standort in der Stadt Luzern, angepasste Schutzkonzepte, Besucherzahlbeschränkungen und unvorhersehbares Wetter sind gemäss Mitteilung die Faktoren, welche das OK bewogen haben, die Bundesfeier auf 2022 zu verschieben. «Der personelle und finanzielle Aufwand unter solchen Umständen planen zu müssen, steht in keinem Verhältnis zum Ertrag: Nämlich einem kleinen, abgeschlossenen Fest mit Schutzmassnahmen, wenn denn die Feier überhaupt stattfinden darf», lässt sich OK-Präsidentin Diel Schmid Meyer in der Mitteilung zitieren.

Die Bundesfeier hätte letztes Jahr zum vierten Mal stattgefunden. Sie wurde im Jahr 2017 auf Initiative von Ständerätin und Vereinspräsidentin Andrea Gmür ins Leben gerufen. Gmür: «Wir machen selbstverständlich weiter und sind zuversichtlich, dass die vierte Bundesfeier in Luzern 2022 wie gewohnt auf dem Europaplatz stattfinden kann.»