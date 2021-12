Die Junge Mitte Stadt Luzern erhält neuen Präsidenten

Luzern Die Junge Mitte Stadt Luzern erhält einen neuen Präsidenten Nach sechs Jahren im Vorstand der Jungpartei und zweieinhalb Jahre davon als Präsidentin gibt Esther Unternährer-Hagmann nun das Präsidium an Josef Lusser weiter. 04.12.2021, 11.14 Uhr

Josef Lusser wird der neue Präsident der Jungen Mitte Stadt Luzern. Bild: PD

Esther Unternährer-Hagmann gab am 3. Dezember 2021 an der ordentlichen Generalversammlung nach zweieinhalb Jahren das Präsidium der Jungen Mitte ab. Wie die Junge Mitte der Stadt Luzern mitteilt, war sie insgesamt sechs Jahre im Vorstand. Nun gibt sie ihr Präsidium an Josef Lusser weiter.