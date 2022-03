Luzern Die Kantonsschule Alpenquai erhält zwei neue Prorektoren Jürg Schüpbach und Stefan Di Francesco werden ab nächstem Schuljahr an der Kanti Alpenquai tätig sein. Die bisherigen Prorektoren bleiben der Schule als Lehrpersonen erhalten. 10.03.2022, 14.19 Uhr

Im nächsten Schuljahr werden zwei neue Prorektoren an der Kanti Alpenquai beginnen. Beide waren zuvor noch nicht an der Schule tätig. Bild: Pius Amrein (Archiv)

Die Kanti Alpenquai wird mit zwei neuen Prorektoren in das Schuljahr 2022/ 2023 starten, die beide neu zur Schule stossen. Stefan Di Francesco wird Prorektor für die Stufe 1/2 und übernimmt das Amt nach zwölf Jahren von Markus T. Schmid, der weiterhin als Mathematiklehrer und für Spezialaufgaben im Bereich der Digitalisierung an der Kanti Alpenquai tätig sein wird.

Stefan Di Francesco. Bild: PD

Francesco studierte an der Universität Bern Geschichte und Geografie. Der Vater von zwei Kindern arbeitete an der Schweizer Schule Santiago, an mehreren Sekundarschulen und seit 2018 an der Obersee Bilingual School, wo er auch in der Schulleitung ist.

Neuer Prorektor für die Stufe 3/4

Auch Caroline Farner, die bislang Prorektorin der Klassenstufe 3/4 war, tritt von ihrem Amt zurück und wird wieder im Bereich Mathematik und Informatik für die Kantonsschule arbeiten. Ihre Stelle übernimmt Jürg Schüpbach.

Jürg Schüpbach. Bild: PD

Der Vater dreier Kinder studierte an der Universität Zürich Französisch und Germanistik und unterrichtete 13 Jahre lang an der Alten Kantonsschule Aarau. Anschliessend arbeitete Schüpbach drei Jahre lang an der Zürcher Kantonsschule Enge und absolvierte parallel dazu die Schulleiterausbildung Sek II am Institut für Wirtschaftspädagogik in St.Gallen. (se)