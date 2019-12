Luzern: Die liebste Stadt der Schweizer In einer neuen Studie wurde untersucht, wie die Städte von der Bevölkerung wahrgenommen werden. Luzern landet auf Rang 1. Mit Schwyz landet auch ein anderer Zentralschweizer Ort in den Top Ten. 29.12.2019, 19.26 Uhr

(cpm) In einem neuen Städteranking nimmt Luzern den ersten Platz ein und sichert sich somit den Titel als attraktivste Stadt der Schweiz. Dies teilen das Institut für Customer Insight der Universität St. Gallen und die Kommunikationsagentur Jung von Matt/Limmat mit: Sie haben in einer Studie untersucht, wie Städte von der Bevölkerung wahrgenommen werden. Dafür bewerteten 3750 Personen Städte anhand unterschiedlicher Kriterien. Sowohl das Gastronomie-, Einkaufs- und Kulturangebot wie auch der Dialekt der Luzerner werden von den übrigen Schweizern einhellig als sehr attraktiv bewertet. Die Luzerner gelten als sympathisch, offen und freundlich. Auf den nächsten Plätzen figurieren übrigens Bern, Basel, Lugano und Zürich. Nicht in den Top 15 zu finden ist Zug, wohl aber Schwyz (Rang 8).