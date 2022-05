Luzern Die Luzerner Kirche «muss politisch sein», finden manche – «ein heikles Thema», sagen andere Das Thema Politik und Kirche beschäftigte an den Kirchenratswahlen der Stadtluzerner Katholiken. Wie sehr soll sich die Kirche politisch engagieren? Die Meinungen gehen sowohl bei Katholiken wie auch Reformierten auseinander. Matthias Stadler Jetzt kommentieren 14.05.2022, 05.00 Uhr

Michael Zeier-Rast holte sich am vergangenen Sonntag den letzten freien Sitz im katholischen Kirchenrat der Stadt Luzern. Der Wahlkampf war geprägt von der Frage, ob sich die Kirche vermehrt politisch engagieren soll oder nicht. Mit Michael Zeier-Rast gewann ein Kandidat, der sich aus dieser Debatte raushielt. Doch wie sehen andere Akteure der katholischen wie auch reformierten Kirche in Luzern diese Diskussion?

Soll die Kirche politischer werden? Die reformierte Kirche

Kriens warb für ein Ja zur Konzernverantwortungsinitiative. Patrick Hürlimann

(21. Oktober 2020)

Susanna Bertschmann, katholische Kirchenratspräsidentin, hat eine eindeutige Meinung:

Susanna Berschmann. Bild: PD

«Politisieren ist nicht Aufgabe der Kirche. Unsere Institution sollte Menschen mit unterschiedlichen politischen Haltungen Platz bieten.»

Wenn sich die Kirche in einer Ecke positioniere, komme sie sehr schnell nur noch für einen Teil der Gesellschaft in Frage. Deswegen ist Bertschmann auch dagegen, dass die Kirche Abstimmungsparolen herausgibt: «Die Kirche muss für ihre Grundwerte einstehen – das ist nicht nur richtig, sondern auch wichtig. Aber ansonsten sollte sie eine offene Haltung an den Tag legen, damit sie für möglichst viele Menschen in der Gesellschaft da sein kann.»

Sandra Felder-Estermann sieht das «heikle Thema» ähnlich. Die Präsidentin des Grossen Kirchenrats der Stadtluzerner katholischen Kirche stellt sich auf den Standpunkt, dass die Institution vorsichtig agieren müsse: «Unsere Mitglieder haben ein breites Meinungsspektrum und ich finde, wir sollten das berücksichtigen. Ich bin dafür, dass die Kirche dort einspringt, wo die Politik nicht mehr greifen kann. Etwa bei Hilfe für Sans-Papiers oder bei anderen Härtefällen.» Sie solle sich aber nicht ideologisch geben, da sie sonst rasch zahlreiche Mitglieder verärgern würde. Die Präsidentin, die früher auch für die FDP im Grossstadtrat politisierte, betont:

Sandra Felder-Estermann. Bild: Pius Amrein

«Die Kirche sollte sämtliche Meinungen anhören und die Leute ernst nehmen. Dabei gibt es nicht einfach gut und böse.»

Heute gebe es vor allem von linker Seite her oft Vorwürfe, man sei menschenfeindlich, wenn man nicht ihrer Meinung sei. «Da wird es schnell ideologisch und dagegen wehre ich mich.»

Lob für Äusserungen zur Konzernverantwortungsinitiative

Dem linken Lager zuzuordnen ist Christov Rolla, der für die Grünen im Grossstadtrat Einsitz hat und seit vergangenem Sommer in der Synode der reformierten Landeskirche des Kantons Luzern ist. Er sagt: «Ich finde es extrem wichtig, dass sich die Kirche zu gesellschaftlichen Fragen und grossen Herausforderungen der Menschheit äussert.» Als Beispiel nennt er die «globale Ungerechtigkeit» und die Klimakrise. Dort könne sie Handlungsansätze aufzeigen und durchaus auch verstärkt auftreten. Die Bibelauslegung und theologische Fragen hält er für Privatsache. Doch wenn die Kirche heutzutage noch eine Bedeutung haben solle, «muss sie auch politisch sein». Er denke dabei weniger an Abstimmungsempfehlungen, vor allem nicht in Gottesdiensten. Aber:

Christov Rolla. Bild: PD

«Für mich ist der Kern der Kirche, was Jesus gelehrt hat. Und wenn man das als Leitregel nimmt, gibt es Indizien, wie man sich verhalten könnte.»

Trotzdem erwähnt Rolla auch die Konzernverantwortungsinitiative, die vor anderthalb Jahren nur knapp abgelehnt wurde: «Ich fand es sehr positiv, dass sich die Landeskirche hierzu geäussert hat.»

Das sieht auch Simon Roth so: Der Fraktionspräsident der SP im Grossstadtrat Luzern wird ab Ende Juni auch Mitglied des Grossen Kirchenrats der Stadtluzerner katholischen Kirche sein. «Im Leitbild der Kirchgemeinde heisst es, die Kirche solle mutig sein. Das bedeutet für mich auch, dass, wenn man mal eine Haltung hat, man diese auch vertritt – auch wenn nicht alle einverstanden sind.» Und die Kirche sei Teil der Gesellschaft, weswegen sie auch eine Haltung und Meinung haben solle.

Simon Roth. Bild: PD

«Das bedeutet nicht, zu jeder tagespolitischen Frage Stellung beziehen zu müssen, aber bei zentralen Themen wie soziale Gerechtigkeit, Menschenrechte und Umweltschutz ist für mich klar, dass sich die Kirche nicht wegducken kann»,

sagt Roth. Das sei auch für deren Mitglieder von Vorteil: «Denn dann weiss man, für was die Organisation steht, bei der man Mitglied ist und für die man auch Kirchensteuern zahlt.»

Man soll die Kirche «spüren und hören»

Albert Schwarzenbach. Bild: Corinne Glanzmann

Der ehemalige CVP-Grossstadtrat Albert Schwarzenbach findet, in dieser Debatte gibt es nicht nur schwarz und weiss:

«Wichtig ist, den Einzelfall zu betrachten. Bei Themen, in denen es um die Grundwerte der Kirche geht, sollte die Kirche Stellung beziehen.»

So befürwortet der Vizepräsident der reformierten Teilkirchgemeinde der Stadt Luzern die Unterstützung der Konzernverantwortungsinitiative. Er setzt sich auch dafür ein, Flüchtlinge aus der Ukraine aufzunehmen und Betroffene vor Ort zu unterstützen. Ihm ist es wichtig, dass man die Kirche «spürt und hört». Doch trotzdem findet er grundsätzlich, die Kirche soll sich zurückhaltend und sorgfältig verhalten. «Denn sie macht keine Parteipolitik.» Gleichzeitig sei es wichtig, Respekt zu haben vor anderen Meinungen und Wertvorstellungen.