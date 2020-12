«Die Mitternachtsmesse darf nicht abgesagt werden»: Bischof Gmür verhängt Messepflicht an Heiligabend

Eigentlich hätten in den katholischen Kirchen der Stadt Luzern an Heiligabend keine Gottesdienste stattfinden sollen. Nun aber spricht Bischof Felix Gmür ein Machtwort und ordnet in Luzern Heiligabend-Messen an. Wie diese genau durchgeführt werden sollen, ist noch unklar.

Sandro Renggli 17.12.2020, 05.00 Uhr