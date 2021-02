Luzern Die Post baut ihre Filiale am Hirschengraben für Geschäftskunden um Privatkunden steht neu eine Postagentur im Sport- und Hobbygeschäft von Moos zur Verfügung. 24.02.2021, 15.17 Uhr

An der Stelle, wo heute die Post am Hirschengraben 57 steht, befand sich früher in den 1940er-Jahren eine Schreibstube. Bild: Pius Amrein (Luzern, 27. Januar 2012)

(stp) Am 22. März zieht die Post am Hirschengraben Luzern in die Filiale von Von Moos Sport und Hobby am Kasernenplatz (wir berichteten) um. Am bisherigen Standort richtet die Post derweil eine neue unbediente Geschäftskundenstelle ein. Diese wird von Montag bis Freitag jeweils am Nachmittag geöffnet sein. Postfächer und Briefeinwürfe werden das Angebot ergänzen.