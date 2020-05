Luzern: Die Skateanlage Ruopigen wird zu einem Freizeitpark für die ganze Bevölkerung aufgewertet In Littau wird der Skatepark Ruopigen bis Mitte Juni für rund 260'000 Franken erneuert und erweitert. Für neue Skateelemente, einen Tischtennistisch, einen Basketballkorb, Sitzmöglichkeiten sowie Bäume investiert die Stadt Luzern rund 260'000 Franken. 05.05.2020, 08.57 Uhr

Die Skateanlage Ruopigen ist in die Jahre gekommen und muss saniert werden. Bild: PD

(zim) In den letzten Jahren musste viel Geld in Ersatzmassnahmen und Instandstellungsarbeiten der Skateanlage in Ruopigen investiert werden. Da die Fahrbahn immer wieder Löcher aufwies und die Unterkonstruktion einbrechen konnte, musste die Anlage zeitweise sogar gesperrt werden. Teile davon mussten aus Sicherheitsgründen bereits abgebrochen werden. Aus diesem Grund wurde Ende April mit der Totalerneuerung der 1200 Quadratmeter grossen Skateanlage direkt vor dem Freizeit- und Aktionsraum Crazy House begonnen, wie einer Medienmitteilung der Stadt Luzern vom Montag zu entnehmen ist.