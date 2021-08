Die zehnte Seeüberquerung Luzern: 435 Personen kamen ins Ziel

Schwimmen «Das Ankommen ist wie eine Droge» – 435 Personen nahmen an der zehnten Luzerner Seeüberquerung teil Die Jubiläums-Ausgabe der Seeüberquerung Luzern musste wegen Corona um ein Jahr verschoben werden. Am Sonntag standen drei Geschwister auf dem Podest. Salome Erni 22.08.2021, 17.33 Uhr

Mit Badehose oder Badkleid, obligatorischer roter Schwimmkappe, elektronischem Chip am Knöchel und schwarzer Nummer am Oberarm stehen die Teilnehmenden der zehnten Seeüberquerung bereit.

Die rote Schwimmkappe ist für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Pflicht. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 22. August 2021)

Die Jubiläumsausgabe findet bei angenehmen 21 Grad Wassertemperatur und bewölktem Himmel statt.

Doch ohne Sicherheitshinweise und anschliessendem Aufwärmen geht nichts. Kurz vor dem Start um Viertel vor zwölf hüpfen die 435 Teilnehmenden mehr oder weniger synchron entlang des Strandes, die Musik schallt über den See.

Aufwärmübungen am Strand vom Lido Luzern. Philipp Schmidli / KEYSTONE

Angemeldet waren 600 Personen, darunter etwa zwei Drittel Frauen. Zu Absagen kam es vor allem wegen den schlechten Wetterprognosen und nur vereinzelt aufgrund des obligatorischen Covid-Zertifikats.

Planmässig starten die Schwimmer und Schwimmerinnen, das Wasser spritzt, dann sind nur noch rote Punkte und rotierende Arme von Kraulern zu sehen.

Beim Start ins Wasser um Viertel vor Zwölf sind die Schwimmenden dicht gedrängt. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 22. August 2021)

Nur noch Köpfe und Arme ragen aus dem Wasser. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 22. August 2021)

Eine orange Boje gibt die Richtung an, damit alle das Ziel Tribschen nach 1,1 Kilometer finden.

Sportpreis zum 10-Jahre-Jubiläum Nachdem letztes Jahr pandemiebedingt keine Seeüberquerung stattfinden konnte, ist die zehnte Ausgabe nun umso besonderer. Nicht nur wegen des Jubiläums, denn Stadtpräsident Beat Züsli überreichte dem Organisationskomitee den Sportpreis 2021 der Stadt Luzern. Die 5000 Franken sollen «Anerkennung und Ansporn zum Weitermachen» sein, so Züsli. Lanciert wurde der Event vor zehn Jahren vom Hochschulsport Campus Luzern anlässlich seines zehnjährigen Bestehens. Nach zwei Jahren übernahm der Verein Seeüberquerung unter dem Kommando von Hanspeter Lüthi und Marc Audeoud die Organisation. Audeoud sagt: «Ich bin aus allen Wolken gefallen, als wir den Anruf erhielten, dass wir den Sportpreis erhalten», so Audeoud. Ihm bedeutet diese Anerkennung viel. «Die Organisation der Seeüberquerung ist ein Herzensprojekt, aber schon ein ‹Chrampf›», sagt der 77-jährige Lüthi, der dieses Jahr seinen Posten an Roland Meier übergab.

Drei Geschwister auf dem Podest

Als erster an Land ist der 16-jährige Micha Grob, dicht gefolgt von seinem Bruder Nino mit Jahrgang 2009. Micha Grob hatte bereits beim Start Ambitionen auf das Podest und hegt weiterhin grosse Ziele: «Nächstes Jahr will ich den Zeitrekord angreifen», sagt er. Auch Schwester Linn, die am Samstag ihren vierzehnten Geburtstag feierte, schwimmt ganz zuvorderst bei den Frauen mit. Sie erreicht hinter Siegerin Angelica Wheeler, die bereits 2019 gewann, den zweiten Rang.

Angelica Wheeler ist 2021 wie auch 2019 die schnellste Frau an der Seeüberquerung Luzern. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 22. August 2021)

Linn Grob, die ihre Platzierung eine Überraschung nennt, sagt lachend:

«Wir trainieren alle im Swim Team Lucerne. Aber klar wollen wir Geschwister uns gegenseitig überbieten.»

Alle Teilnehmenden schwammen ins Ziel

Damit die Seeüberquerung reibungslos abläuft, helfen etwa 50 Personen an Land. Ebensoviele Mitglieder der SLRG sind auf Booten und Kanus für die Sicherheit der Teilnehmenden im Einsatz.

Boote der SLRG sind im Einsatz für die Sicherheit. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 22. August 2021)

Dieses Jahr muss niemand vorzeitig die Überquerung abbrechen, es erreichen alle schwimmend das Ziel.

Die über 65-jährige Nanette Fuchs aus Brislach im Kanton Baselland ist eine davon, und das zum fünften mal. Sie sagt:

«Das Ankommen ist wie eine Droge. Deshalb nehme ich immer wieder an der Seeüberquerung teil.»

Die Begeisterung ist offenbar ansteckend. Neben Tochter Annick konnte sie auch Freundin Sandra um Mitmachen bewegen. Und diese wiederum lud Wolfgang ein, der extra aus Mainz angereist ist: «Solche verrückten Sachen mache ich nur wegen ihnen», sagt der Deutsche gut gelaunt.

Nach 1,1 Kilometer ist das Ziel erreicht. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 22. August 2021)

Einen Tipp, wie man die Seeüberquerung trotz Wadenkrampf absolviert, gibt Hans-Ruedi aus Ebikon: Auf den Rücken legen und den Fuss nach oben ziehen. So sei die Überquerung «tipptopp» gegangen. Ausserdem als Hinweis an alle, die sich auf die elfte Seeüberquerung freuen: Bananen oder wahlweise Kaffee vor dem Start werden von jungen Luzernern als Wundermittel gehandelt.