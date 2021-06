Luzern Durchmesserperrons am Bahnhof verzögern sich wohl doch nicht so stark wie befürchtet Zuletzt stand das Jahr 2028 im Raum, nun ist die Realisierung gemäss Plänen des Kantons 2025 vorgesehen. Sicher ist das aber noch nicht. Stefan Dähler 19.06.2021, 05.00 Uhr

So soll eines der Durchmesserperrons am Bahnhof Luzern aussehen. Visualisierung: Verkehrsverbund Luzern

Sie sollen die Kapazität für Busse erhöhen und damit die Schaffung neuer Linien ermöglichen – gemeint sind die geplanten Durchmesserperrons am Luzerner Bahnhofplatz. Ursprünglich war die Realisierung des Projekts, für das der Kanton zuständig ist, 2024 vorgesehen. Im letzten Herbst jedoch schickte der Kanton das Agglomerationsprogramm der 4. Generation in die Vernehmlassung, in dem das Jahr 2028 als Realisierungszeitpunkt angegeben war. Dies, weil das Projekt überarbeitet werden musste, denn die Schaffung der neuen Perrons hat eine Umgestaltung des engen Bahnhofplatzes zur Folge, was eine komplexe Angelegenheit darstellt.

Keine Freude daran hatte der Verkehrsverbund Luzern (VVL). Die Durchmesserperrons seien für die Weiterentwicklung des ÖV-Netzes zentral und sollten so schnell wie möglich realisiert werden, liess er in einer Stellungnahme verlauten. Seitens des Kantons hiess es, dass der Zeitplan in der Vernehmlassung des Agglomerationsprogramms noch verifiziert werden müsse. Inzwischen ist diese abgeschlossen. Und tatsächlich: In der Version, die der Kanton beim Bund eingereicht hat, ist für die Inbetriebnahme nun das Jahr 2025 angegeben.

Verzögerungen sind nach wie vor nicht ausgeschlossen

«Der aktualisierte Planungsstand erlaubt es, als Realisierungszeitpunkt das Jahr 2025 vorzusehen», schreibt Judith Setz, stellvertretende Leiterin Kommunikation beim Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartement, auf Anfrage. Das ist jedoch nicht in Stein gemeisselt. Bei Bauprojekten dieser Grösse könne es immer zu Veränderungen kommen. Die Durchmesserperrons gelten als «A-Massnahme». Das heisst, der Baubeginn müsse gemäss Vorgaben des Agglomerationsprogramms 2024 bis 2028 erfolgen.

Die Kosten werden auf 8 Millionen Franken geschätzt. Aktuell werde das Vorprojekt finalisiert. Plangenehmigung und Baubewilligung sollen gemäss Agglomerationsprogramm 2023 vorliegen, 2024 würden dann die Bauarbeiten starten.

Verkehrsverbund ist froh um Anpassung

Beim VVL ist man froh um den angepassten Zeitplan: «Je früher die geplanten Durchmesserperrons realisiert werden, desto besser», sagt Mediensprecher Romeo Degiacomi. Diese seien Voraussetzung für die im Konzept «Agglomobil» angestrebte Weiterentwicklung des ÖV-Angebots und die Bewältigung während der Bauphase und nach Inbetriebnahme des Durchgangsbahnhofs Luzern. Projekte wie die Durchbindung von Linien, etwa die geplante Linie 3 Littau–Bahnhof Luzern–Würzenbach, könnten nur mit den neuen Durchmesserperrons realisiert werden. Entsprechend habe sich der VVL in der Vernehmlassung für einen möglichst frühen Realisierungszeitpunkt eingesetzt. Es ist dem VVL aber auch bewusst, «dass an diesem Ort viele Nutzungsansprüche zusammenkommen, die für die lange andauernde Planung prägend sind», so Degiacomi.

Die Stadt Luzern verweist auf die Aussagen des Kantons und äussert sich nicht im Detail zu den Durchmesserperrons. Grundsätzlich begrüsse man die «gelungene Weiterentwicklung des Agglomerationsprogramms», die mithelfe, «die Zuverlässigkeit des Busbetriebes zu verbessern», schreibt Milena Scherer, Co-Leiterin Mobilität.

So soll der Bahnhofplatz künftig aussehen

Durch die neuen Durchmesserperrons muss der Bahnhofplatz wie erwähnt umgestaltet werden, da diese mehr Platz benötigen. So wird eine Verschiebung der Fahrspuren nötig, die grosse Mittelinsel soll weichen. Das bestehende Trottoir auf der Seeseite wird eingeengt. Als mögliche Massnahme steht daher eine Verbreiterung des Brückenkopfs der Seebrücke mit einem Steg zur Diskussion. Auf dieser Karte sind die vorgesehenen Massnahmen eingezeichnet: