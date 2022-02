Luzern Präsident Gastro Region Luzern: «Eine Sitzpflicht an der Beizenfasnacht ist nicht praktikabel, das ist einfach Quatsch» In Luzern haben sich viele Wirte auf eine Beizenfasnacht ohne Sitzpflicht eingestellt. Das scheint plötzlich nicht mehr möglich, sorgt sich der Gastroverband. Die Regierung will sich später dazu äussern. Martin Messmer Jetzt kommentieren 04.02.2022, 12.20 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ein Bild aus früherer Zeit, als die Welt noch rund war: Ungezwungene Beizenfasnacht im Stadtkeller am 2. März 2019. Archivbild: «Luzerner Zeitung»

Umzüge an der Fasnacht 2022 in Luzern? Diese Frage schiebt die Luzerner Regierung vor sich her und vertröstet die Fasnächtler auf später; aktuell stellt sie sich immer noch auf den Standpunkt, solche seien nicht bewilligungsfähig, aber man werde bei neuen Beschlüssen des Bundesrates die Situation neu prüfen. Festgelegt hatte sie sich indes in Sachen Beizenfasnacht: Eine solche sei möglich, betonte Gesundheitsdirektor Guido Graf schon am 25. Januar.

Patrick Grinschgl, Präsident Verband Gastro Region Luzern. Bild: PD

Allerdings gingen Behörden und Beizer damals noch davon aus, dass die Beizenfasnacht mit den Zertifikaten durchgeführt wird. Also entweder mit 2G, dann aber nur mit Maskenpflicht und Konsumation nur im Sitzen, oder aber mit 2G-plus einen negativen Test, dafür ohne Masken und ohne Sitzpflicht; auf letzteres haben sich viele Beizer vorbereitet. «Nun aber verschwinden die Zertifikate für die Gastronomie, egal ob am 16. Februar die vollständige Lockerungsvariante 1 oder die Variante 2 mit einer schrittweisen Lockerung gewählt wird», stellt Patrick Grinschgl, Präsident des Branchenverbands Gastro Region Luzern, fest.

«An der Beizenfasnacht hockt niemand nur an seinem Tischli»

Und die Lockerungen sorgen beim Luzerner Verband nicht nur für Freude. Sorgen bereitet Grinschgl vor allem die Variante 2. Denn diese sieht vor: «Aufheben der Zertifikatspflicht für Restaurants, Veranstaltungen, Freizeit- und Kulturbetriebe. In Restaurants gilt eine Sitzpflicht.» Beizern wäre es dann gar nicht mehr möglich, freiwillig auf ein 2G-plus-Regime zu setzen, um dafür die Sitzpflicht zu umgehen; «das haben wir rechtlich abklären lassen», so Grinschgl. Wird Variante 2 gewählt, müssten die Fasnächtler in den Luzerner Lokalen also sitzen. «Eine Beizenfasnacht mit Sitzpflicht ist aber in vielen Lokalen einfach nicht möglich; sie ist in der Realität schlicht nicht praktikabel, vor allem auch ab einem gewissen Alkoholpegel der Gäste. An der Fasnacht hockt in der Beiz niemand einfach nur an seinem Tischli. Eine Sitzpflicht geht einfach nicht, das ist Quatsch», sagt Grinschgl.

Er sagt deshalb: Für die Gastrounternehmerinnen und -unternehmer sind die Lockerungen des Bundes im Hinblick auf die Beizenfasnacht

«gar keine eigentlichen Lockerungen, sondern im Gegenteil eine Verschärfung, weil wir jetzt zur Sitzpflicht gezwungen sind».

Regierung soll beim Bund gegen Sitzpflicht weibeln

Natürlich hoffe man nun bei Gastro Region Luzern, dass sich die Lockerungsvariante 1 durchsetzt, die alle Massnahmen auf einen Schlag ausser Kraft setzt, auch eine Sitzpflicht in Beizen. Wenn aber Variante 2 gewählt wird, dann «verlangen wir, dass der Passus mit der Sitzpflicht in Restaurants gestrichen wird», so Grinschgl. Der nationale Gastroverband habe der Luzerner Sektion hierfür seine Unterstützung zugesichert.

Vor allem aber verlangt Grinschgl von der Luzerner Regierung, dass sie sich in der aktuellen Vernehmlassung für die Variante 1 starkmache. Wenn sie sich aber für die Variante 2 entscheide, dann solle sie sich wenigstens dafür einsetzen, dass die Sitzpflicht gestrichen wird.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

«Regierungsrat kommuniziert aktiv», aber erst später

Die Regierung vertröstet die Beizer auch in dieser Frage auf später – sie beantwortet weder die Frage, für welche der beiden Varianten sie sich entscheidet, noch, ob sie allenfalls bereit ist, sich bei Variante 2 für die Aufhebung der Sitzpflicht einzusetzen, wie dies der Luzerner Gastroverband verlangt. Keine Antwort gibt es aus dem Regierungsgebäude auch auf die Frage, ob man eine Sitzpflicht an der Beizenfasnacht ebenfalls für realitätsfern halte. Die Kommunikationsabteilung des Gesundheits- und Sozialdepartements schreibt: «Die vom Bundesrat vorgeschlagenen Varianten sind bis am 9. Februar 2022 in Konsultation bei den Vernehmlassungspartnern des Bundes – so auch bei den Kantonen. Der Luzerner Regierungsrat wird seine Haltung nach Ablauf dieser Frist aktiv kommunizieren.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen