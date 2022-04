Luzern Eklat in der Luzerner Hofkirche: Jetzt erhält Star-Organist Wolfgang Sieber definitiv ein Spielverbot Der Hofkirche-Organist Wolfgang Sieber wird von seiner jahrzehntelangen Wirkungsstätte ausgeschlossen. Wie konnte es so weit kommen? Hugo Bischof Jetzt kommentieren 27.04.2022, 05.00 Uhr

Wolfgang Sieber im Juli 2021 vor der von ihm geliebten Hoforgel. Jetzt hat er hier aber ein Spielverbot. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 6. Juli 2021)

Wolfgang Sieber hat sein Ziel erreicht: Der von ihm 2004 gegründete und präsidierte Verein «Orgelfreunde der Hofkirche Luzern» hat an seiner GV am Donnerstag eine Statutenrevision genehmigt. Das Wort «Hofkirche» wird aus dem Namen gestrichen. Künftig heisst der Verein nur noch «Luzerner Orgelfreunde». Damit ist die Abspaltung von der Hofkirche besiegelt. Hintergrund ist der Streit, der im Zusammenhang mit der Pensionierung des legendären Hoforganisten Wolfgang Sieber Ende 2021 entstanden war. Sieber warf der Kirchgemeinde vor, sie habe seine grossen Verdienste um die Kirchenmusik zu wenig gewürdigt und wolle ihn künftig von der Hofkirche fernhalten (wir berichteten).

Die Statutenänderung sei einstimmig erfolgt, meldet Sieber. Jene Mitglieder, die nicht zustimmen wollten, waren allerdings bereits vor der GV aus dem Verein ausgetreten.

Ab sofort «keine Orgeldienste mehr»

Während die Kirchgemeinde zunächst noch dementierte, dass Sieber in der Hofkirche unerwünscht sei, so ist das Spielverbot jetzt definitiv. Zum Beweis legt Sieber unserer Zeitung die Kopie eines eingeschriebenen Briefs von Hofpfarrer Ruedi Beck vor: Sieber dürfe ab sofort «keine Orgeldienste in der Hofkirche mehr übernehmen, weder im Rahmen von Gottesdiensten (z. B. Hochzeiten, Trauerfeiern …) noch im Rahmen von Konzerten, Führungen oder Unterrichtstätigkeiten», heisst es darin. Es sei «ein harter Entscheid», so der Hofpfarrer. Er habe diesen aber aufgrund der Erfahrungen im Zusammenhang mit Siebers Dienstübergabe an seinen Nachfolger fällen müssen.

Auch ein musikalisches Wirken in der Peterskapelle, der «Filiale» der Hofpfarrei in der Altstadt, ist für Sieber künftig nicht mehr möglich. Für das von ihm geplante Projekt Wintermärchen hat ihm Florian Flohr, Leiter des Teams Peterskapelle, eine Absage erteilt. Er könne Siebers Verhalten im Zusammenhang mit dem Verein Orgelfreunde und auch gegenüber seinem Nachfolger «nicht verstehen und nicht akzeptieren», schreibt Flohr in einem E-Mail an Sieber.

Charismatisch, einflussreich ‒ und ein vorzüglicher Organist

Wolfgang Sieber ist eine charismatische, eigenwillige und einflussreiche Persönlichkeit – und ein vorzüglicher Organist, der das Musikleben Luzerns als Hoforganist dreissig Jahre lang stark prägte. Das bezweifelt niemand, auch nicht die Verantwortlichen der Kirchgemeinde Luzern. Nur: Im Falle seiner Nachfolgeregelung hat er sich offensichtlich verrannt. Dass er seinem Nachfolger öffentlich empfiehlt, seine Deutschkenntnisse aufzubessern, spricht ebenfalls nicht für psychologisches Einfühlungsvermögen.

Nicht nur in Luzern, auch in Bern haute Sieber kürzlich auf die Pauke, als er sich zur Nachfolge von Daniel Glaus äusserte, der Ende 2022 als Organist des Berner Münsters pensioniert wird. Sieber unterschrieb eine Online-Petition, die sich für den Berner Organisten Marc Fitze als Nachfolger starkmachte. Kritisiert wurde «die schweizerische Praxis, dass attraktive Stellen vorwiegend an nicht vor Ort vernetzte Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker vergeben werden». Die Parallelen sind unübersehbar: In Luzern hat das Wahlgremium den 31-jährigen Belgier Stéphane Mottoul zum neuen Hoforganisten erkoren, in Bern machte der 38-jährige Deutsche Christian Barthen das Rennen.

Sieber kritisiert Bewerbungsverfahren

Die Bewerbungsverfahren seien falsch angelegt, kritisierte Sieber auch in einem Interview mit der Onlineausgabe von Kath.ch, dem Mitteilungsorgan des Katholischen Medienzentrums der Schweiz:

«Der Faktor Mensch und sein Lokalbezug werden überhaupt nicht beachtet. Da wird jemand eingeflogen, anstatt dass dieser Mensch sich an einer Vorortskirche profiliert und seine Gabe, Kenntnis und sein Können unter Beweis stellt.»

Es sei auch kein Geheimnis, «dass ein junger Mensch aus dem Ausland auf den ersten Blick billiger und unkomplizierter ist als jemand um die 40, den man nicht so formen kann und der sich weniger sagen lässt».

Die Findungskommissionen setzten sich zu wenig mit den Menschen auseinander und zu stark mit den Diplomen, den Pflichtdisziplinen, so Sieber:

«Ich kenne Fälle, in denen der Organist ein paar Tage die Woche da ist und dann nicht mehr gesehen wird. Ich finde, das geht nicht, und ich verstehe nicht, warum die Anstellungsbehörden die Residenzpflicht nicht stärker verlangen.»

Sieber selber hat ‒ obwohl selber ein Zugewanderter ‒ die Verbundenheit mit seinem Wirkungsort tatsächlich immer sehr ernst genommen. Der Toggenburger wurde mit den Jahren eine «Institution» in Luzern, die nicht mehr wegzudenken war. Doch jetzt gilt es, erneut frischen Wind nach Luzern zu bringen.

Siebers Nachfolger Stéphane Mottoul ist daran, sich in Luzern einzuleben und ein Beziehungsnetz aufzubauen ‒ auch wenn sein Start vom Streit zwischen seinem Vorgänger und der Hofpfarrei überschattet wird. In Bern wurde die erwähnte Petition übrigens nach kurzer Zeit wieder zurückgezogen. Sie habe zu Fehlinterpretationen geführt, teilten die Initianten mit.

