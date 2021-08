Konzertkritik von der Eröffnung mit Lucerne Festival Orchestra

Luzern Eröffnungskonzert des Lucerne Festival: Normalisierung mit dem Gartenschlauch Zur Eröffnung des Lucerne Festival sagte Bundespräsident Guy Parmelin, wieso die Politik die Verrücktheiten der Kunst als Ergänzung braucht. Urs Mattenberger 13.08.2021, 23.38 Uhr

Das Lucerne Festival eröffnete gestern im Kulturbereich die Phase der «Normalisierung», die der Bundesrat verkündet hat, ohne die Corona-Bestimmungen weiter zu lockern. Der Widerspruch zeigt sich auch am Festival. Dieses bietet ein Vollprogramm mit internationalen Stars und Top-Orchestern. Die Corona-Bestimmungen dagegen sind nicht auf dem aktuellen Stand. Auf ein Covid-Zertifikat wird verzichtet. Dafür wird der Konzertsaal des KKL mit 1000 Besuchern und Abständen nur zur Hälfte gefüllt – mit Maskenpflicht und ohne Barbetrieb.

Als Reflex auf diese aus den Fugen geratene Zeit, zu dem das Festival-Thema «Verrückt» gespenstisch passt, eröffneten Musiker des Lucerne Festival Orchestra die Veranstaltung mit der Ouvertüre aus Monteverdis «Orfeo» und liessen diesen musikalischen Urknall der frühbarocken Musik in einem Durcheinander von Polizeipfeifen und Sirenen untergehen. Eine Kostprobe davon zeigt der Trompeter Reinhold Friedrich auf einem Video auf der Festival-Homepage, in dem er einen Gartenschlauch wie ein Lasso schwingt und virtuos darauf improvisiert.

Das Lucerne Festival Orchestra beim Eröffnungskonzert des Lucerne Festival im KKL.

Bild: PD/Priska Ketterer/ Lucerne Festival (Luzern, 13. August 2021)

Intendant Michael Haefliger gab ein Beispiel dafür, wie die Verrücktheiten der Kunst uns anderswo kreativ machen können. Er hatte schon im Monteverdi-Spektakel an Trommeln für Unordnung gesorgt. Anschliessend gestaltete er die Einführung ins Festival als Frage-und-Antwort-Spiel mit Stiftungspräsident Markus Hongler, das verrückte Kreativität auch für die Wirtschaft in Anspruch nahm.

Bundespräsident Guy Parmelin als Eröffnungsredner hatte die Lacher im Publikum allerdings auf seiner Seite, als er sich genau das für Politiker verbat. Ohne Verrücktheit gebe es zwar keine Kunst, wie er als Klassikliebhaber an Beispielen von Schumann über Satie bis zu Glenn Gould illustrierte: «Aber Politik ist davon komplett verschieden. In der Politik muss man erfinderisch sein, aber man darf nicht fantasieren». Gerade die Pandemie habe uns bewusst gemacht, dass wir beides brauchen, zuverlässiges Wissen im Kampf gegen das Virus, aber eben auch als Ergänzung die Kunst, die wir so lang entbehren mussten:

«Ich hoffe deshalb, dieses Festival ist für die Branche und für uns alle eine lange Rückkehr zur Normalität.»

Mozart nicht geschärft, sondern gesungen

Weiter auf dem Weg hin zur Normalisierung präsentierte sich das Lucerne Festival Orchestra. Weltruf erlangt hatte es unter Claudio Abbado mit Mahler und Bruckner in Grossbesetzungen. Und Riccardo Chailly führte diesen Weg energisch weiter bis ins 20. Jahrhundert. Im klassischen Stilbereich dagegen zeigte das Orchester bisher weniger Profil. Bis Corona kam. Da dirigierte Herbert Blomstedt 2019 in Kleinbesetzung einen revolutionären Beethoven auf der Höhe der Zeit.

Würde das Orchester jetzt bei diesem Erfolg anknüpfen? Die Frage stellt sich, weil Corona-bedingt wiederum vor allem Klassik auf dem Programm steht. Mit der träge anhebenden Ouvertüre zu «Don Giovanni» hätte es den Mozarttest nicht bestanden. Aber bald wurde klar dass es Chailly weniger um scharfe Kontraste und Akzente als um Atem und Linie geht. Und diese begannen in der g-Moll-Sinfonie KV 550 wunderbar zu schweben und sich zu verschlingen, als wäre es Gesang. Es war ein wunderbar musizierter, aber auch etwas einseitiger Mozart. Was fehlte, zeigte Schuberts sechste Sinfonie, die in ihrer Mischung von kammermusikalischen Feinheiten und federndem sinfonischem Auftrumpfen die Qualitäten dieses Orchester makellos verband - zärtlich, wehmütig und übermütig bis zur Verrücktheit.