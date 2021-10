Das Vokalensemble Luzern trat im KKL-Konzertsaal auf

Luzern Erster Auftritt eines Chors im KKL-Konzertsaal seit Corona: Opernfeeling in der Kirchenmesse Ein Konzert zwischen Kirchenmusik und Opernschmelz. Das Vokalensemble Luzern bringt selten gespielte Sakralwerke mit Ohrwurm-Qualitäten ins KKL. Roman Kühne Jetzt kommentieren 25.10.2021, 15.18 Uhr

Was für ein Stoff! Da wird gemordet, um Vergebung gefleht, Rache beschworen und von den Toten auferstanden. Die Bibel und der katholische Schriftenkosmos sind nicht nur den Sinnsuchenden Rat und Leitgedanke. Diese Bücher sind auch ein uferloser Fundus an Drama und Inspiration für Musiker, Maler oder Theatermenschen. Schon Opernkomponisten von Gaetano Donizetti bis Giacomo Puccini liessen es sich nicht nehmen, die spektakulären Texte zu vertonen. Zusätzlich war die Kirche für diese Musiker, vor allem in den jüngeren Jahren, eine sichere Einnahmequelle. Gerade in der Fastenzeit, wenn der Opernbetrieb ruhte. Und als netter Nebeneffekt erhielt man Zugang zu einflussreichen Gönnern. Networking in der Kirchenbank statt in den sozialen Medien.

Vokalensemble Luzern unter der Leitung von Hansjakob Egli. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 24. Oktober 2021)

Das Vokalensemble Luzern unter Hansjakob Egli wirft in seinem Konzert vom Sonntag im KKL Luzern einzelne Scheinwerfer auf diese «Randwerke» bekannter Opernschreiber. Kompositionen, die oft im Schatten ihrer berühmteren Theater-Brüder stehen. Beim ersten Musiker ist zwar der Schauspielbezug noch nicht so klar. Wolfgang Amadeus Mozarts «Gloria» aus der grossen, unvollendeten Messe in c-moll scheint doch recht weit vom Bühnenkünstler Mozart entfernt. Die etwas fehlende Spannkraft von Chor und der begleitenden Camerata Musica Luzern sorgen auch noch nicht für die nötige Schauspielstimmung. Doch die «Oper» kommt an diesem Abend definitiv nicht zu kurz. Georges Bizet «Te Deum», vom 20-Jährigen in Rom komponiert, lässt schon so einiges der späteren «Carmen» durchblicken. Es ist ein Lobgesang mit vielen Freiheiten, nur vage an der liturgischen Form orientiert. Oder die Auszüge aus dem «Requiem d-moll» von Franz von Suppé, dem Vater der Wiener Operette, das den religiösen Ernst mit dem italienischen Belcanto versöhnt.

Reiches Kammerspiel

Hier zeigt das Vokalensemble Luzern seine Stärken. Kräftig und intensiv beginnt das «Te Deum». Mit grossem Atem zeichnen die Sängerinnen und Sänger die Steigerung. Eine Spitze, die sie gross und duftend mit wuchtigem Klang weiterziehen. Überhaupt ist die lebendige Gestaltung der gefälligen Melodien eine der Stärken des Chores. Agil und mit Bogen erklingt das Flehen im «Dich bitten wir». Schön tanzt der Ball zwischen den Männer- und Frauenstimmen im «Miserere» von Gaetano Donizetti, dem Komponisten von weltbekannten Opern wie «Lucia di Lammermoor» oder «L’elisir d’amore».

Die Sänger vereinen hier Erzählkunst und Musikalität zu einem reichen Kammerspiel. Sinnlich sind die leisen Stellen, selbstverständlich der tonale Fluss. In den wuchtigen Tutti-Passagen wie im Schlussstück «Gloria» von Giacomo Puccini fehlt etwas der finale Glanz, könnte der Klangausgleich zwischen den Geschlechtern nuancierter sein. Schade, dass es zwischen dem Orchester, der Camerata Musica Luzern und dem Chor nicht ähnlich intensiv knistert. Neben einem schönen Miteinander – zum Beispiel im Requiem von Franz von Suppé, feinnervig und mit Swing – spielen und singen die beiden Körper teils für sich, schafft es das Orchester nicht immer, seine etwas steife Begleitfunktion abzulegen.

Erstmals seit Ausbruch der Corona-Pandemie tritt ein Chor auf der im Konzertsaal des KKL auf. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 24. Oktober 2021)

Dass es durchaus anders kann, zeigen die Musiker im Wechselspiel mit den überzeugenden Solisten. Vor allem die Sopranistin Christina Daletska bringt mit Präsenz, Ausstrahlung und einer farbigen Klanggebung die Gefühle und Sinnlichkeit einer Oper auf die Bühne. Oder der stimmlich elegante Tenor Remy Burnens. Tragend, hell und mit vokalem Schmelz macht er aus dem «Confutatis» im Requiem praktisch eine Solo-Arie. Höhepunkt ist das sich aufschaukelnde Wechselspiel zwischen Chor und Soloquartett im gleichen Satz. Fast wähnt man sich in einer Verdi-Oper, wo die vier Hauptprotagonisten im finalen Ausputz mit dem Chor das grosse Ende ihres Dramas besingen.