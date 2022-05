Luzern Erstes Nachwuchs-Jodlerfest: Die Teilnehmenden waren an der Luga in Bestform Das gab es in der Schweiz in dieser Form noch nie: Ein eigenes Jodlerfest für den Nachwuchs in drei Sparten. Monika van de Giessen Jetzt kommentieren 01.05.2022, 17.46 Uhr

Das erste Nachwuchs-Jodlerfest sei «ein Meilenstein in der Geschichte der Nachwuchsförderung», sagte Richard Huwiler, Präsident des Organisationskomitees von «100 Jahre Zentralschweizerischer Jodlerverband», am Samstag an der Luga. Die Förderung des Nachwuchses sei ein wichtiges Kernthema im Verband. Mit dem Nachwuchs-Jodlerfest sei ein neues Gefäss geschaffen worden, das die Werte des Verbandes für das gelebte und facettenreiche Brauchtum weiter vermittle.

Die 45 Jodlerinnen und Jodler der «Obwaldner Jung-Juizer» rekrutieren sich aus dem ganzen Kanton Obwalden. Sie sind zwischen 6 und 21 Jahre alt. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 30. April 2022)

Bedingt durch Corona, sei eine gewisse Zurückhaltung bei den Anmeldungen zu spüren gewesen. Bei einigen hätte indes der positive Gedanke «jetzt geht es wieder los» im Vordergrund gestanden. Man sei glücklich, für den Verbandsnachwuchs ein eigenes Fest durchführen zu dürfen, in dem alle drei Sparten – Jodeln, Fahnenschwingen, Alphorn- und Büchelblasen – zum Einsatz kommen, so Huwiler.

Auf Klassierungsliste verzichtet

Auch Fabian Niklaus aus Schüpfheim, Präsident des Zentralschweizerischen Jodlerverbandes, betonte, wie wichtig die Nachwuchsförderung ist: «Der Nachwuchs verdient unsere grösste Aufmerksamkeit. Primäres Ziel muss sein, diesem unsere Kultur näher zu bringen». Doch die Durchsetzung sei nicht immer einfach. Viele Einflüsse würden mitspielen. Am Nachwuchs-Jodlerfest verzichtete man auf eine Klassierungsliste. Einen Sieger beziehungsweise eine Rangierung oder eine Klassierung gab es nicht. Vielmehr gab es seitens der Interpreten und der Organisatoren nur Gewinner.

Der Nachwuchs präsentierte sich in Bestform. Erstaunlich, wie sattelfest und textsicher sich die Jüngsten der rund 220 Teilnehmenden gaben. So etwa die sechsjährigen Zwillinge Nicholas und Emely Paul, die bei den «Knabuuzer Juuzer» aus Schachen mitsingen. Sie verrieten unserer Zeitung etwas schüchtern, dass sie am liebsten das Jodellied «Gemsjäger» von Ruedi Rymann oder auch das Jodellied «Kei Dokterruschtig» von Andrea Rohrer-Rohrer singen. Ihre Schwester, Petra Vogler-Rohrer, war zusammen mit Silvia Hafner aus Luzern für die Organisation und Durchführung des Fests verantwortlich. Sie zogen eine positive Bilanz. Beide waren begeistert, dass sich die Konzertbesucher während der Vorträge ruhig verhielten. «Es war so still, man hätte eine Stecknadel fallen hören können», so Petra Vogler-Rohrer.

Erstmals findet an der LUGA ein Nachwuchs-Jodlerfest statt. Im Bild: Obwaldner Jung Juizer aus Sachseln. LZ| Manuela Jans-Koch Bild: Manuela Jans-Koch (luzern, 30.04.2022)

Gleiche Kriterien wie bei den Grossen

Das Nachwuchs-Jodlerfest war eine Premiere, die es so in dieser Form in der Schweiz noch nie gab. Und wie es bei einem richtigen Jodlerfest Brauch und Ordnung ist, präsentierte auch der Nachwuchs sein Können vor einer ausgewiesenen Jury. In einigen Tagen werden die Interpreten einen Bericht erhalten, der die Stärken und Schwächen ihres Vortrags aufdeckt. Die Bewertungskriterien sind beim Nachwuchs die gleichen wie bei einem Jodlerfest der «Grossen». Diese messen sich am Zentralschweizerischen Jodlerfest vom 17. bis 19. Juni in Andermatt.

Bewertet wurde am Samstag in den drei Sparten Tongebung/Aussprache, Rhythmik/Dynamik und harmonische Reinheit. Jurorin Barbara Egli-Unternährer:

«Für mich war es wichtig, dass die Jungen eine gute Bühnenpräsenz haben, also dass der Gesamteindruck über den Bühnenrand hinausgeht.»

