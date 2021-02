Luzern Fasnächtler riskieren eine Busse, auch wenn sie allein, zu zweit oder bis zu fünft unterwegs sind Stadt und Luzerner Polizei rufen auf Anfrage nochmals dringend auf, dieses Jahr auf jegliche fasnächtlichen Aktivitäten zu verzichten. Das gilt auch für Einzelmasken und Kleinstgruppen. Hugo Bischof 09.02.2021, 19.28 Uhr

Solche Szenen wie am Güdismontag 2019 wird es dieses Jahr in Luzern nicht geben.

Bild: Dominik Wunderli (4. März 2019)

Die Luzerner Fasnacht findet dieses Jahr nicht statt. Welche Massnahmen sind vom Schmutzigen Donnerstag, 11. Februar, bis zum Güdisdienstag, 17. Februar, zu beachten? Welche Vorkehrungen treffen die Stadt und die Luzerner Polizei? Wir fragten Stefan Geisseler, stellvertretender Leiter Stadtraum und Veranstaltungen der Stadt Luzern, und Urs Wigger, Mediensprecher der Luzerner Polizei.

Welche Massnahmen werden getroffen, damit die Coronamassnahmen eingehalten werden und damit es zu keinen Menschenansammlungen während der abgesagten Fasnacht kommt?

«Die Stadt Luzern steht seit Wochen im Austausch mit Fasnachtsorganisationen und involvierten Behörden und hat bereits Ende Oktober 2020 mitgeteilt, dass aufgrund der Covid-Situation keine Fasnacht stattfinden kann», sagt Stefan Geisseler.

«Entsprechend wurden keine Bewilligungen für Fasnachtsveranstaltungen erteilt, und es werden keine Infrastrukturen wie sonst üblich aufgestellt.»

Polizeisprecher Urs Wigger betont: «Die Luzerner Polizei wird während den Fasnachtstagen im öffentlichen Raum Präsenz markieren. Die Behörden appellieren aufgrund des Veranstaltungsverbots eindringlich an die Bevölkerung, auf sämtliche fasnächtliche Aktivitäten zu verzichten, um dem Virus nicht mit spontanen Fasnachtsaktivitäten zur weiteren Ausbreitung zu verhelfen.»

Werden Plätze/Strassen/Altstadtgassen vorsorglich abgesperrt?

«Nein, vorsorglich Plätze oder Örtlichkeiten zu sperren, ist nicht geplant», sagt Geisseler.

Was passiert, wenn es zu Ansammlungen kommt?

Urs Wigger: «Menschenansammlungen von mehr als fünf Personen sind nicht erlaubt. Werden Menschenansammlungen oder Fasnachtsaktivitäten festgestellt, wird die Polizei nach Möglichkeit intervenieren und den Dialog suchen. Die zu treffenden Massnahmen hängen von der Situation vor Ort ab.

Denkbar sind je nach Situation eine Verwarnung, Wegweisung, eine Ordnungsbusse oder eine Beanzeigung.

Das Ziel der Polizei ist nicht, möglichst viele Personen zu büssen oder zu beanzeigen, sondern die Anordnungen zum Schutz der Bevölkerung durchzusetzen.»

Darf ich maskiert und begleitet von maximal vier Personen die Altstadt betreten?

Sowohl Geisseler als auch Wigger verweisen auf das schweizweit gültige Veranstaltungsverbot. Dieses sei unabhängig von der Personenzahl und gelte auch bei einer Teilnehmerzahl von weniger als fünf Personen. Grundsätzlich bestehe kein Betretungsverbot der Altstadt, sagt der Polizeisprecher. Aber:

«Es findet keine Fasnacht statt, somit nehmen diese Personen – je nach den konkreten Umständen – an einer nicht bewilligten Veranstaltung teil.»

Geisseler fügt an: «Es müsste der Einzelfall geklärt/beurteilt werden, wie und in welcher Form eine solche Gruppe unterwegs wäre.»

Somit besteht bei der Beantwortung der letzten Frage also ein gewisser Ermessensspielraum. Wann ist das Treffen von bis zu fünf Personen eine Versammlung? Ab wann gilt es als Beteiligung an einer Veranstaltung? Ist das Tragen einer Verkleidung allein schon ein Verstoss gegen die Coronaregeln? Klar ist aber: Jemand, der mit der Absicht, sich fasnächtlich zu betätigen, draussen unterwegs ist, riskiert eine Busse – unabhängig davon, ob er oder sie allein, zu zweit oder in einer Gruppe unterwegs ist.

Gemäss Covid-Verordnung des Bundes wird die Teilnahme an einer unzulässigen Veranstaltung mit 100 Franken gebüsst. 50 Franken Busse gibt es für das Sich-Aufhalten in einer Menschenansammlung im öffentlichen Raum, die mehr als fünf Personen oder mehr als die kantonal festgelegte Höchstzahl an Personen umfasst.