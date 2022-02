Luzern: Bürgerliche lancieren Gegenvorschlag zur Klimastrategie

Stadt Luzern Tohuwabohu und Empörung im Grossen Stadtrat: FDP und Mitte lancieren Gegenvorschlag zur Klimastrategie Das Parlament hatte die Klima- und Energiestrategie für die Stadt Luzern endlich fertig verhandelt, da liessen die Bürgerlichen eine Bombe platzen: Die Vorlage sei «überladen», «unrealistisch» und «ideologisch». Beatrice Vogel Jetzt kommentieren 17.02.2022, 20.58 Uhr

Der Grosse Stadtrat tagte gestern zwar noch im Kantonsratssaal – aber endlich wieder ohne Maskenpflicht. Bild: Beatrice Vogel (Luzern, 17. Februar 2022)

Es ist eines der grössten Geschäfte der jüngsten Geschichte, das der Grosse Stadtrat zu behandeln hatte: die Klima- und Energiestrategie der Stadt Luzern. Entsprechen viele Stunden wurde in Fraktionen und Kommissionen diskutiert und verhandelt. An zwei Sitzungen debattierte das Parlament darüber, schraubte an Zielsetzungen, Massnahmen und Anreizen, um Luzern zur klimaneutralen Stadt umzubauen.

Und dann, kurz vor der Schlussabstimmung am Donnerstagnachmittag, liess die FDP-Fraktion die Bombe platzen: Sie hat mit der Mitte-Fraktion ein konstruktives Referendum erarbeitet, also einen Gegenvorschlag zur Vorlage des Parlaments. Sammeln die beiden Parteien 800 Unterschriften – was kein Problem sein dürfte – wird das Volk zwischen zwei Varianten der Klimastrategie befinden können.

Die beiden Varianten unterscheiden sich wesentlich in folgenden Punkten:

2000-Watt-Gesellschaft Grosser Stadtrat: Eine Reduktion des Energieverbrauchs auf 2000 Watt pro Kopf (von heute 4000 Watt) ist bis spätestens 2050 zu erreichen. Die CO 2 -Reduktion auf Netto-Null wird bis 2035 angestrebt.

Eine Reduktion des Energieverbrauchs auf 2000 Watt pro Kopf (von heute 4000 Watt) ist bis spätestens 2050 zu erreichen. Die CO -Reduktion auf Netto-Null wird bis 2035 angestrebt. FDP/Mitte: Der 2000-Watt-Verbrauch wird bis spätestens 2050, Netto-Null CO 2 bis 2040 angestrebt. Zudem soll jener Passus aus dem städtischen Energiereglement gestrichen werden, der eine Verbrauchs- und Emissionsreduktion beim Strassen- und Schienenverkehr auf Stadtgebiet vorsieht. Ebenfalls gestrichen wird der Satz, dass in der Stadt Luzern immatrikulierte Fahrzeuge bis 2040 elektrisch oder erneuerbar angetrieben sein müssen.

Gebäudeenergie-Ausweis (GEAK) Grosser Stadtrat: Der Stadtrat kann für bestehende Bauten eine GEAK-Plus-Pflicht einführen. GEAK-Plus ist ein Beratungsbericht, der Möglichkeiten zur energetischen Modernisierung aufzeigt. Die GEAK-Plus-Pflicht soll mit wenigen Ausnahmen für Häuser mit fossiler Heizung gelten, die älter als zehn Jahre sind oder eine sehr schlechte Energieeffizienz aufweisen. Der Bericht muss innerhalb von sechs Jahren nach Inkrafttreten des Reglements erstellt werden.

Der Stadtrat kann für bestehende Bauten eine GEAK-Plus-Pflicht einführen. GEAK-Plus ist ein Beratungsbericht, der Möglichkeiten zur energetischen Modernisierung aufzeigt. Die GEAK-Plus-Pflicht soll mit wenigen Ausnahmen für Häuser mit fossiler Heizung gelten, die älter als zehn Jahre sind oder eine sehr schlechte Energieeffizienz aufweisen. Der Bericht muss innerhalb von sechs Jahren nach Inkrafttreten des Reglements erstellt werden. FDP/Mitte: Der Gegenvorschlag verlangt dieselben Bestimmungen, verzichtet aber auf eine Beratungspflicht für Gebäude mit schlechter Energieeffizienz. Zudem soll eine Frist von zehn statt sechs Jahren gewährt werden.

Verbot von grauer Energie Grosser Stadtrat: Der Bezug von nicht erneuerbarem Strom auf Stadtgebiet kann verboten werden.

Der Bezug von nicht erneuerbarem Strom auf Stadtgebiet kann verboten werden. FDP/Mitte: Der Artikel zum Stromverbot wird gestrichen.

Motorisierter Individualverkehr (MIV) Grosser Stadtrat: Die Verkehrsbelastung auf dem übergeordneten Strassennetz soll bis 2040 gegenüber 2010 um 15 Prozent abnehmen.

Die Verkehrsbelastung auf dem übergeordneten Strassennetz soll bis 2040 gegenüber 2010 um 15 Prozent abnehmen. FDP/Mitte: Die Verkehrsbelastung soll gegenüber 2020 nicht weiter zunehmen.

In den weiteren Punkten deckt sich der Gegenvorschlag von FDP und Mitte mit der Vorlage des Grossen Stadtrats weitgehend. So auch beim Ausbau der Solarenergie: Das Parlament hat in diesem Fall den Vorschlag der Bürgerlichen übernommen, das Ausbautempo – im Vergleich zur Vorlage des Stadtrats – leicht zu drosseln. In allen Varianten soll die Produktion von Solarstrom im Jahr 2050 18 Mal höher sein als heute.

Grossstadtrat Marco Baumann (FDP). Bild: PD

FDP will Verzicht auf «ideologische Vorschriften»

Marco Baumann (FDP) begründete das konstruktive Referendum damit, dass mehrere Zielsetzungen im Parlamentsbeschluss unrealistisch und wirkungslos seien:

«Die Vorlage ist überladen.»

Es brauche eine mehrheitsfähige Lösung, damit das Paket beim Volk durchkomme – und «keine ideologischen und radikalen Vorschriften». Demnach hat die rot-grüne Mehrheit im Parlament die Vorlage des Stadtrats derart verschärft, dass «einige rote Linien der FDP überschritten» worden seien.

Grossstadtrat Roger Sonderegger (Die Mitte). Bild: PD

Roger Sonderegger (Mitte) sagte, in der Summe sei die Meinung seiner Fraktion im Gegenvorschlag besser abgebildet, weshalb sie auf das Angebot der FDP zum konstruktiven Referendum eingetreten sei. «Nun gibt es zwei Varianten, die sich gegenüberstellen lassen, was der Abstimmung guttun wird», meinte Sonderegger.

Aufregung im Ratssaal

Grossstadtrat Jona Studhalter (Junge Grüne). Bild: Philipp Schmidli (Luzern, 3. März 2020)

Die geplatzte Bombe löste im Parlament ein ziemliches Tohuwabohu aus. Zunächst eröffnete Jona Studhalter, dass auch die Jungen Grünen ein konstruktives Referendum erarbeitet haben. Eigentlich habe er dieses nicht einbringen wollen, um die Umsetzung der Strategie nicht hinauszuzögern. Da es aber nun einen anderen Gegenvorschlag gebe, bringe er seinen auch ins Spiel. Die Vorlage der Jungen Grünen erreichte jedoch nicht das erforderliche Quorum im Rat, weshalb sie nicht vors Volk kommen wird.

Schliesslich kam es zu einer längeren Diskussion über das weitere Vorgehen, während der Stefan Sägesser (GLP) einen Antrag auf Vertagung der Schlussabstimmung stellte. So weit kam es aber nicht. Stattdessen wurde eine Pause eingelegt, in der sich die Fraktionen sammeln und ihre Haltung besprechen konnten.

Enttäuschung über «destruktives Referendum»

Diese äusserte sich von links-grüner Seite als heftige Empörung über den «Verrat» am gemeinsam erarbeiteten Kompromiss. Christian Hochstrasser (Grüne) sprach von einem «destruktiven Referendum» durch FDP und Mitte. Er wie auch Simon Roth (SP) bemerkten, FDP-Vertreter hätten in den letzten Wochen Auskünfte verweigert oder auf Kontaktaufnahmen nicht reagiert. Hochstrasser:

Grossstadtrat Christian Hochstrasser (Grüne). Bild: PD

«Statt gemeinsam Lösungen zu suchen, haben sie im Geheimen einen Gegenvorschlag ausgearbeitet.»

Auch die GLP zeigte sich enttäuscht. Unterstützung erhielt der Gegenvorschlag hingegen von der SVP-Fraktion. Die Klima- und Energiestrategie in der Version des Grossen Stadtrats wurde schliesslich mit 30 zu 15 Stimmen gutgeheissen. Das Stimmvolk wird nun wegen des zusätzlichen Gegenvorschlags voraussichtlich im September über das Geschäft befinden können – und nicht wie ursprünglich geplant im Sommer.

